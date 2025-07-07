Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров представит мультимедийный концерт с пространственным звуком на музыку Александра Кнайфеля

Известную композицию из драмы «След росомахи» исполнит многоканальный акусмониум — оркестр из почти полусотни громкоговорителей различных форм, размеров и частотных характеристик, расположенных особым образом по всей сцене.
12 июля на Новой сцене Александринского театра состоится петербургская премьера мультимедийного концерта с пространственным звуком «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей». Это продолжение масштабного «пожизненного» проекта лидера «Мегаполиса» Олега Нестерова «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», героями которого уже стали Альфред Шнитке и Олег Каравайчук.
В программе вечера — отреставрированная «Айнана, 17 вариаций на имя пирамидой голосов, ударных и магнитофона» — саундрек к ленфильмовскому «Следу росомахи» 1978 года режиссера Георгия Кропачева. Имя главной героини фильма, Айнаны, — три буквы «а», одно «й» и два «н» — стали числовой матрицей (3, 1, 2), определяющей параметры ритма, гармонии, мелодии и соотношения голосов.
За дирижерским пультом — композитор и саунд-дизайнер Илья SymphoCat.
Олег Нестеров
Александр Кнайфель был «петербуржцем по национальности», состоял в «черном списке» авангардных композиторов вместе с Денисовым и Губайдулиной, написал музыку к более чем 40 фильмам.
13 июля в 15:00 в «Порядке слов» состоится презентация новой книги из цикла исследований советской киномузыки «Три степени свободы. Музыка > кино > СССР. Александр Кнайфель» под редакцией Нестерова. В нее вошли интервью и воспоминания Кнайфеля, его коллег и исследователей. На сайте проекта уже появился раздел о композиторе с биографией, дневниками и музыкой.
Автор проекта, музыкант:
к моему третьему герою я успел и пробыл с ними весь его финальный год. Прошли с ним в разговорах весь его путь — в кино и не только, я впитывал всю его мудрость, которую мне было по силам постичь. И со мною это теперь навсегда, как дорожная карта. За три месяца до его ухода случилось откровение: утром он сам для себя сформулировал краеугольную мысль и днем со мной поделился. То было о прозрачности и белизне. Этим и завершается книга о нем. Под его руководством поработал в его архиве: партитуры, черновики и фотографии. Музыку и для пластинки, и для цифрового релиза он собрал сам, благо всегда понимал, что следует складывать в свой личный архив все фонограммы. Даже реставрация и ремастеринг — все было под его бдительным контролем. Почти в первый раз — я успел. Ушел он через неделю после того, как Орекстр громкоговорителей сыграл его «Айнану».
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