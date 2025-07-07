Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров представит мультимедийный концерт с пространственным звуком на музыку Александра Кнайфеля

Олег Нестеров

Автор проекта, музыкант:

к моему третьему герою я успел и пробыл с ними весь его финальный год. Прошли с ним в разговорах весь его путь — в кино и не только, я впитывал всю его мудрость, которую мне было по силам постичь. И со мною это теперь навсегда, как дорожная карта. За три месяца до его ухода случилось откровение: утром он сам для себя сформулировал краеугольную мысль и днем со мной поделился. То было о прозрачности и белизне. Этим и завершается книга о нем. Под его руководством поработал в его архиве: партитуры, черновики и фотографии. Музыку и для пластинки, и для цифрового релиза он собрал сам, благо всегда понимал, что следует складывать в свой личный архив все фонограммы. Даже реставрация и ремастеринг — все было под его бдительным контролем. Почти в первый раз — я успел. Ушел он через неделю после того, как Орекстр громкоговорителей сыграл его «Айнану».