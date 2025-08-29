Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Музыка

Скончался композитор Родион Щедрин

Пианисту, педагогу и мужу Майи Плисецкой было 92 года.

Алексей Костромин для Собака.ru

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — сообщили в Мариинском театре, в репертуаре которого идут все произведения композитора.

Родион Щедрин: «У меня была великая жена, Майя Плисецкая, с которой мне всегда было интересно»

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Родиона Константиновича Щедрина.

Люди:
Родион Щедрин

