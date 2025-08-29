Скончался композитор Родион Щедрин

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — сообщили в Мариинском театре, в репертуаре которого идут все произведения композитора.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Родиона Константиновича Щедрина.