Tyler, the Creator, Тося Чайкина и Errortica: что послушать на этой неделе

Светлый и легкий инди-рок на первом сольном альбоме барабанщика Paramore, вторая часть путешествия по 2000-м авторов суперхита «Гламур» («блонды, брюнетки, мне не важно»!), танцевально-электронный манифест «внимание брусника!» об уязвимости перед окружающим миром, а еще идеальный саундтрек для оставшейся половины лета от Tyler, the Creator. Рассказываем об этих и других (главных!) музыкальных релизах, под которые мы войдем в новую неделю — и вам советуем!
Tyler, the Creator — «Don’t Tap the Glass» (альбом)
Саундтрек для второй половины лета найден — и это выпущенный Тайлером без анонса альбом «Don’t Tap the Glass». В каком-то смысле звучание пластинки напоминает «Party and Bullshit» The Notorious B.I.G., но чаще уходит в фанк и танцевальные стили 1980-1990-х — от электро («Sugar on My Tongue») до R&B-буги («Ring Ring Ring Ring», «Sucka Free»).
«Если хотите, называйте "Don’t Tap the Glass" эскапизмом, но в этом клубе вам точно будет чертовски хорошо», — резюмируют обозреватели Apple Music.
Errortica — «I’m Good» (альбом)
На новом мини-альбоме (хитовые синглы «Copy Me» и «Psycho» уже там!) продюсер, диджей и резидент System108 Саша Errortica раскрывается как серьезный студийный артист, умело совмещающая элементы разных музыкальных жанров. Рецепт «I’m Good»: грязное звучание рейва с перегруженными басами и хуверами, драм-партии в духе брейкбита и габбы, но главное — упор на вокал: сырой, смелый и сексуальный.
Zac Farro — «Operator» (альбом)
У барабанщика Paramore Зака Фарро есть сайд-проект — основанная в 2010 году психо-рок-группа HalfNoise. Но альбом «Operator» и в этом плане исключение: это его первая сольная запись. На протяжении девяти треков музыкант балансирует на грани кантри-фолка и инди-рока, рассказывая о тревоге, чрезмерных размышлениях, общении (или его отсутствии), семейных отношениях и многом другом.
Тося Чайкина — «не отпускай» (сингл)
Вдохновляющая композиция о всемогущей силе любви, способной исцелять старые раны, менять мир и создавать связи, которые ничто не в силах разрушить, — первый релиз певицы и лауреатки премии Собака.ru «ТОП50» Тоси Чайкиной в этом году.
По мнению Тоси, эта атмосферная поп-песня с мечтательным звучанием, в которой переплетаются невесомые гитарные мелодии, «станет поддержкой для каждого, кому она нужна».
uniqe, nkeeei и ARTEM SHILOVETS — «2007 ч.2» (альбом)
Авторы суперхита «Гламур» («блонды, брюнетки, мне не важно»!) из Беларуси продолжают путешествие по нулевым. На второй части альбома «2007» они совмещают актуальный хип-хоп с эстетикой поп-музыки, R&B и электронной сцены 2000-х, ассоциируют себя со звездами MTV и фитуют с ЛСП («Походу она ведьма»), Heronwater («Стерва»), Toxi$ («ВИП»), GONE.Fludd («Пусто так внутри»), Люсей Чеботиной («Давай зажжем») и Navai («Зачем ты врешь»).
«внимание брусника!» — «Игрок» (сингл)
«Неаккуратный инди-поп под началом юной Сони. Музыка самоиронии, меланхолии и абсурда», — так описывает свои песни сама Соня Брусника, фронтгерл группы. Новый сингл «Игрок» — это танцевально-электронный манифест об уязвимости перед окружающим миром, состоящий из слоев синтезаторов и гитар, а еще — ощущения светлой грусти.
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