Tyler, the Creator, Тося Чайкина и Errortica: что послушать на этой неделе

Tyler, the Creator — «Don’t Tap the Glass» (альбом)

Саундтрек для второй половины лета найден — и это выпущенный Тайлером без анонса альбом «Don’t Tap the Glass». В каком-то смысле звучание пластинки напоминает «Party and Bullshit» The Notorious B.I.G., но чаще уходит в фанк и танцевальные стили 1980-1990-х — от электро («Sugar on My Tongue») до R&B-буги («Ring Ring Ring Ring», «Sucka Free»).

«Если хотите, называйте "Don’t Tap the Glass" эскапизмом, но в этом клубе вам точно будет чертовски хорошо», — резюмируют обозреватели Apple Music.