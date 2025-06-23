Петр Белый, Александр Дашевский и другие художники построили мультимедиа-лабиринт в ЦСИ имени Курехина

С 17 июня в действующем Центре Сергея Курехина на Лиговском, 73 проходит групповая выставка «Музей Сергея Курехина: Прототип 8». В ее основе — мультимедийное исследование синтеза искусств через призму творчества композитора-новатора Сергея Курехина. За примером далеко идти не придется — его «Поп-механика» объединила музыку, театр, визуальное искусство и перформанс.

В числе авторов выставки как устоявшиеся в арт-среде имена, так и начинающие авторы — Людмила Белова, Андрей Белле, Геннадий Зубков, Петр Белый, Дмитрий и Елена Каварга, Виталий Пушницкий, Алладин Гарунов, Александр Дашевский (лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Искусство»), Елена Губанова, Иван Говорков, Вова Перкин, Владимир Загоров, Сергей Филатов, Андрей Бартенев и Василисса Саврасова.