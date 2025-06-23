Петр Белый, Александр Дашевский и другие художники построили мультимедиа-лабиринт в ЦСИ имени Курехина

«Прототип 8» собрал работы 15 современных авторов вокруг центральной идеи — объединения аналогового и цифрового в искусство.
С 17 июня в действующем Центре Сергея Курехина на Лиговском, 73 проходит групповая выставка «Музей Сергея Курехина: Прототип 8». В ее основе — мультимедийное исследование синтеза искусств через призму творчества композитора-новатора Сергея Курехина. За примером далеко идти не придется — его «Поп-механика» объединила музыку, театр, визуальное искусство и перформанс.
В числе авторов выставки как устоявшиеся в арт-среде имена, так и начинающие авторы — Людмила Белова, Андрей Белле, Геннадий Зубков, Петр Белый, Дмитрий и Елена Каварга, Виталий Пушницкий, Алладин Гарунов, Александр Дашевский (лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Искусство»), Елена Губанова, Иван Говорков, Вова Перкин, Владимир Загоров, Сергей Филатов, Андрей Бартенев и Василисса Саврасова.
В экспозиции — архивные материалы легендарного проекта Курехина «Поп-механика» и лабиринт из медиаобъектов: от аналоговой живописи к цифровым инсталляциям и 3D-скульптурам.
Выставка «Музей Сергея Курехина: Прототип 8» открыта с 17 сентября в ЦСИ имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73, 4 этаж.
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