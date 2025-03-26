Премьера на Собака.ru: смотрим клип группы ГАФТ на песню «Я всех любил»

Юбилей! Это 30-е видео петербуржцев и уже вторая работа с актрисой театра Комиссаржевской Екатериной Кармановой, которая не только снялась в клипе, но и дебютировала в качестве режиссера.
Вдохновленный визуальными новеллами Massive Attack, клип ГАФТ на песню «Я всех любил», вошедшую в недавний мини-альбом «Давай смотреть на облака», — дебютная режиссерская работа актрисы Театра имени Комиссаржевской Екатерины Кармановой о девочке, которая с детства мечтала танцевать, но ее мечта обернулась трагедией. Кто-то уловит отсылки к оскароносной «Аноре» с Майки Мэдисон, Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, кто-то — к клипу бристольцев «Live with me». Оператором выступила Дарья Есикова — художественный фотограф и студентка выпускного курса Института кино и телевидения.
Актриса, режиссер — специально для Собака.ru:
Идея клипа пришла к нам стихийно. Я придумала образ для творческой съемки, и мы с Дашей Есиковой сделали фотосессию в съемной советской квартире. Сюжет стал разрастаться на глазах — и в полвторого ночи мы уже сговариваемся с Колей из ГАФТ о будущем клипе их группы. Я трепетно люблю творчество Бориса Рыжего и то, что «Я всех любил» — это прямая цитата его предсмертного послания, конечно, сильно повлияло на мой выбор. Жизнь главной героини клипа достаточно трагична, и нам, как зрителям, нетрудно представить, что ее может ожидать тот же финал, что у любимого мной поэта. Коля умеет затронуть что-то очень глубокое внутри слушателя. Это такой «шепот в твое сердце».
Так как половина действия развивается в 90-х, референсом в том числе стало мое детство, мои личные воспоминания: как я наряжалась в мамины вещи и устраивала домашние представления. Ну и, конечно, эстетика русского кинематографа 90-х — начала 00-х: естественно, «Брат», на котором выросло мое поколение, и который как-будто уже вписан в наш генетический код.
В своих высказываниях я придерживаюсь простоты, ясности. Мне всегда хочется создавать что-то «про человека», что найдет отклик в каждом. И основная мысль клипа, как мне кажется, достаточно прозрачна. Здесь мне хотелось, чтобы каждый мог обратиться к своему внутреннему ребенку, поговорить с ним, увидеть себя его глазами, вспомнить свои прежние мечты, вспомнить себя чистым, наивным. Есть такое выражение: «Не изменяйте идеалам своей юности». Это как вылить на себя ушат холодной воды и вовремя привести в чувство, когда кажется, что выхода нет. И важно, что ты должен сделать это именно сам, «спасение утопающего…».
Если бы этот клип был фразой матери своей дочери, думаю, это было бы что-то вроде: «Вспомни, кто ты».
Или просто: «Сама».
Музыкант, лидер группы ГАФТ — специально для Собака.ru:
Признаюсь: не смотрел видеоклипы до того, как сам их стал делать. Эпоха MTV прошла мимо меня, а все, что я помню про A-One, — лайв Дэйва Грола раз пять подряд, пока мы были на дне рождении у подруги.
«Я всех любил» — 30-й клип ГАФТ. Уже вторая коллаборация с артисткой театра Комиссаржевской Катей Кармановой, которая в этот раз выступила с режиссерским и продюсерским дебютом. Я счастлив, что мы смогли подсветить проблему, стигму тысячелетней выдержки (кто-то, безусловно, уловит отсылки к «Аноре») с командой, в которой много девчонок: Катя как режиссёр и продюсер, Даша — очень талантливый оператор, Настя за светом, с которой мы учились вместе в универе миллион лет назад… До сих пор помню, как Джиллиан Андерсон ушла из «Секретных материалов», потому что ен персонажа прописывали 9 мужчин. И женщине место в этой команде не нашлось.
Катя очень круто танцует. И если в клипе «Ты все пела?» (наша предыдущая коллаборация, на песню с Екатериной Яшниковой) у нас был изломанный танец про зависимость от социальных сетей, здесь все человечней… Девочка мечтала танцевать, быть на сцене, а в итоге... Смотрите клип. Я плакал, когда отсылал на лейбл. История работает с музыкой в крепкой связке.
Для меня открытием стали клипы Massive Attack. Я пересматривал раз за разом их работу «Live with me», когда в связке с текстом песни («Детка, я бы хотел, чтобы мы жили вместе») рассказывается история о женском алкоголизме. Для меня эта драма, трагедия и стала отправной точкой нашего клипа. Помним, откуда строчки «Я всех любил, без дураков»?
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