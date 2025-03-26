Премьера на Собака.ru: смотрим клип группы ГАФТ на песню «Я всех любил»

Екатерина Карманова

Актриса, режиссер — специально для Собака.ru:

Идея клипа пришла к нам стихийно. Я придумала образ для творческой съемки, и мы с Дашей Есиковой сделали фотосессию в съемной советской квартире. Сюжет стал разрастаться на глазах — и в полвторого ночи мы уже сговариваемся с Колей из ГАФТ о будущем клипе их группы. Я трепетно люблю творчество Бориса Рыжего и то, что «Я всех любил» — это прямая цитата его предсмертного послания, конечно, сильно повлияло на мой выбор. Жизнь главной героини клипа достаточно трагична, и нам, как зрителям, нетрудно представить, что ее может ожидать тот же финал, что у любимого мной поэта. Коля умеет затронуть что-то очень глубокое внутри слушателя. Это такой «шепот в твое сердце».

Так как половина действия развивается в 90-х, референсом в том числе стало мое детство, мои личные воспоминания: как я наряжалась в мамины вещи и устраивала домашние представления. Ну и, конечно, эстетика русского кинематографа 90-х — начала 00-х: естественно, «Брат», на котором выросло мое поколение, и который как-будто уже вписан в наш генетический код.

В своих высказываниях я придерживаюсь простоты, ясности. Мне всегда хочется создавать что-то «про человека», что найдет отклик в каждом. И основная мысль клипа, как мне кажется, достаточно прозрачна. Здесь мне хотелось, чтобы каждый мог обратиться к своему внутреннему ребенку, поговорить с ним, увидеть себя его глазами, вспомнить свои прежние мечты, вспомнить себя чистым, наивным. Есть такое выражение: «Не изменяйте идеалам своей юности». Это как вылить на себя ушат холодной воды и вовремя привести в чувство, когда кажется, что выхода нет. И важно, что ты должен сделать это именно сам, «спасение утопающего…».

Если бы этот клип был фразой матери своей дочери, думаю, это было бы что-то вроде: «Вспомни, кто ты».

Или просто: «Сама».