Илья Папоян исполнит «Гольдберг-вариации» Баха на сцене Мариинского театра

В музыкальной программе в исполнении Ильи Папояна прозвучат «Гольдберг‑вариации» Иоганна Баха (ария с 30 вариациями) и «Вариации на тему Шопена» Сергея Рахманинова. Композиции можно услышать 25 марта на сцене Мариинского-2 — к 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.

Созданные около 1741 года, «Гольдберг‑вариации» представляют собой монументальное произведение для клавира (а сегодня – для фортепиано). Композиция начинается с арии, за которой следуют 30 вариаций, завершающихся повторением арии. Это симметричное произведение, обладающее высочайшим контрапунктом (одновременным сочетанием двух или более самостоятельных мелодических голосов) и многообразием стилевых приемов (от французского до галантного стиля), вошло в серию «Клавирная практика».

Цикл из 22 «Вариаций на тему Шопена» был написан Рахманиновым в 1902–1903 годах на основе первых восьми тактов и завершающего аккорда темы из до‑минорной прелюдии Фридерика Шопена (оп. 28, № 20). Это произведение также называют «лабораторным опусом», поскольку Рахманинов экспериментирует с возможностями фортепианной фактуры, исследует полифонию, разнообразие ритмических рисунков и динамических контрастов. Идеи, заложенные в этом цикле, впоследствии нашли развитие в «Вариациях на тему Корелли» и «Рапсодии на тему Паганини».

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