В Мариинском театре открылся камерный зал имени Стравинского

Новый зал Стравинского — шестая и самая крупная камерная сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Его возможности позволяют представлять публике не только небольшие сольные концерты певцов и инструменталистов, но и полномасштабные симфонические программы.

В день открытия нового пространства, 3 ноября, там выступили победители Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет — Равиль Ислямов (cкрипка), Семен Саломатников (труба), Сергей Давыдченко (фортепиано), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.

В программу концерта вошли шедевры русских и европейских композиторов: Каприс для скрипки соло № 24 Паганини, Фантазия на темы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» Цимбалиста, «Рассвет» из Трех романсов для скрипки и фортепиано Ислямова, гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, «Павана усопшей инфанте» Равеля, ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Шостаковича.