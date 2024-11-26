Впервые за десятилетие ( в последний раз ее можно было увидеть в 2015 году!) оперу Петра Чайковского в постановке дирижера Юрия Темирканова можно увидеть на исторической сцене Мариинского театра 10 и 11 декабря. Показы спектакля приурочены к 86-летию со дня рождения маэстро. Мировая премьера оперы Чайковского по одноименному роману Александра Пушкина состоялась в 1890 году под управлением Эдуарда Направника и в постановке Геннадия Кондратьева. За почти полувековую историю «Пиковая дама» не единожды появлялась в репертуаре театра в постановках Александра Бенуа, Николая Смолича, Николая Гладковского и, наконец, Юрия Темирканова. Последняя стала канонической более чем на 30 лет.