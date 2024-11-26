Фатальность и неизбежность петербургского декаданса, разворачивающиеся на фоне екатерининского времени. За прошедшие 40 лет заглавные роли исполняли звезды театральной сцены: Владимир Атлантов, Ирина Богачева и Елена Образцова.
Впервые за десятилетие ( в последний раз ее можно было увидеть в 2015 году!) оперу Петра Чайковского в постановке дирижера Юрия Темирканова можно увидеть на исторической сцене Мариинского театра 10 и 11 декабря. Показы спектакля приурочены к 86-летию со дня рождения маэстро. Мировая премьера оперы Чайковского по одноименному роману Александра Пушкина состоялась в 1890 году под управлением Эдуарда Направника и в постановке Геннадия Кондратьева. За почти полувековую историю «Пиковая дама» не единожды появлялась в репертуаре театра в постановках Александра Бенуа, Николая Смолича, Николая Гладковского и, наконец, Юрия Темирканова. Последняя стала канонической более чем на 30 лет.
Успех объясняется продуманными мизансценами, соблюдением историко-культурного контекста эпохи — вместе с художником-декоратором Игорем Ивановым дирижер стремился показать на сцене ключевые образы екатерининского времени: ажурные решетки Летнего сада, интерьеры и костюмы.
Напомним, дирижера и бывшего худрука Петербургской консерватории не стало в 2023 году на 85 году жизни.
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