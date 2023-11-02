Не стало маэстро Юрия Темирканова — рассказываем, каким он был (первым дирижером — рок-звездой!)

Старожилы площади Искусств любят вспоминать, какого шороху навел 29-летний Юрий Темирканов, явившись на одну из первых репетиций в идеально сидящем костюме из голубого денима. Сегодня, когда каждый второй молодой дирижер примеряет на себя амплуа рок-звезды, а сами академические подмостки почти утратили сакральный статус, никто бы, конечно, и бровью не повел — но в далеком 1968 году в выборе дресс-кода свеженазначенного худрука второго филармонического оркестра читался однозначный вызов привычному порядку вещей. Джинсы в Большом зале Филармонии, храме высокого искусства: по тем временам это смотрелось ни много ни мало подрывом устоев и ясно артикулируемой фрондой — исходившей, что важно, не от рядового оркестранта, а от дирижера, носителя художественной и административной власти. Этот жест говорит о натуре будущего худрука Филармонии очень многое — причем не столько о Темирканове-человеке, сколько о Темирканове-дирижере, никогда не вписывавшемся в рамки советского музыкального официоза.

Клетчатый пиджак, белая водолазка, расклешенные брюки — таким он предстает на каноническом фотопортрете конца 1970-х. Не зная, кто именно стоит перед объективом Валерия Плотникова, создавшего развернутую иконографию культурных героев позднего СССР, определить род занятий этого щеголя будет не слишком-то просто. Известный актер? Вполне возможно. Режиссер? Очень может быть. Художник? Еще вероятнее. Но музыкальный руководитель Мариинского (а тогда Кировского), второго оперного театра страны, — немыслимо, непредставимо. Дирижерская профессия тех времен знала две ролевые модели: одна — диктатор, олимпиец, громовержец, главным из которых был Евгений Мравинский. Другая — интеллектуал-парадоксалист, высокомерный и холодный игрок в бисер вроде Геннадия Рождественского. Ленинградский денди с первых своих шагов на большой сцене наотрез отказывался играть по общепринятым правилам: сегодня, после трех десятилетий царствования Темирканова на площади Искусств, нам привычнее воспринимать его как патриарха — хотя на деле он всегда оставался оппозиционером и бунтарем: остроумным, ироничным и безмерно элегантным.