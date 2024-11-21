Диана Вишнева выйдет на сцену Мариинского театра в «Кармен-сюите» на музыку Родиона Щедрина — к 92-летию композитора

Откроет цикл праздничных концертов 5 декабря опера «Мертвые души» — первый спектакль на музыку Щедрина, поставленный на сцене Мариинского театра в 1978 году.

15 декабря идем на иронично-горькую оперу «Не только любовь», которая прозвучит в Концертном зале театра.

В день рождения композитора, 16 декабря, в Концертном зале слушаем оперу «Очарованный странник», вдохновленную одноименной повестью Николая Лескова.

В этот же вечер на сцене Мариинского-2 состоится вечер одноактных балетов -- танцовщики Театра балета имени Леонида Якобсона исполнят «Озорные частушки», а в культовой «Кармен-сюите» солировать будет прима-балерина Диана Вишнева и другие ведущие артисты театра.