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Диана Вишнева выйдет на сцену Мариинского театра в «Кармен-сюите» на музыку Родиона Щедрина — к 92-летию композитора

В программе восемь постановок из постоянного репертуара, в том числе культовый балет «Анна Каренина» и опера «Мертвые души». Рассказываем про эти и другие события специальной программы ко дню рождения маэстро.

Диана Вишнева
Полина Набока для Собака.ru
Диана Вишнева
Анна Каренина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Валентин Барановский

Анна Каренина

16 декабря культовый советский и российский композитор Родион Щедрин отмечает 92-й день рождения. К этому событию Мариинский театр представляет серию репертуарных концертов — яркие балеты и оперы на музыку маэстро, ставшие современной классикой. Родион Щедрин — автор 10 произведений, актуальных для театра, включая «Конек-Горбунок», «Левшу», «Боярыню Морозову» и «Лолиту», которая прозвучит 27 ноября в Мариинском-2.

"Лолита"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Александр Неффа

"Лолита"

"Рождественская сказка"
Фото: Михаил Вильчук

"Рождественская сказка"

Откроет цикл праздничных концертов 5 декабря опера «Мертвые души» — первый спектакль на музыку Щедрина, поставленный на сцене Мариинского театра в 1978 году. 

15 декабря идем на иронично-горькую оперу «Не только любовь», которая прозвучит в Концертном зале театра.

В день рождения композитора, 16 декабря, в Концертном зале слушаем оперу «Очарованный странник», вдохновленную одноименной повестью Николая Лескова. 

В этот же вечер на сцене Мариинского-2 состоится вечер одноактных балетов -- танцовщики Театра балета имени Леонида Якобсона исполнят «Озорные частушки», а в культовой «Кармен-сюите» солировать будет прима-балерина Диана Вишнева и другие ведущие артисты театра.

"Мертвые души"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Валентин Барановский

"Мертвые души"

"Очарованный странник"
Фото: Наташа Разина

"Очарованный странник"

17 декабря покажут драматический балет «Анна Каренина», поставленный по одноименному роману Льва Толстого. 

21 декабря состоится камерный концерт-прочтение рассказа Михаила Зощенко «Приключения обезьяны» — в память Майи Плисецкой. Под аккомпанемент духового и струнного оркестров вечер проведет Полина Маликова (Толстун).

26 и 31 декабря (днем и вечером) прозвучит опера «Рождественская сказка», сказочная интерпретация истории о двенадцати месяцах, созданная в 2015 году специально для Мариинского театра.

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Диана Вишнева

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