Оперу «Лолита» Родиона Щедрина (репертуарная редкость!) исполнят в Мариинском театре

Grand opera «Лолита» была написана композитором Родионом Щедриным в 1992 году и до премьеры в Мариинском театре в 2020 году ставилась лишь четырежды: мировая премьера состоялась Стокгольме в 1994 году, почти через 10 лет оперу увидели в Перми, в 2011-м году — в немецком Висбадене, а в 2019 году — в Национальном театре в Праге. Сам композитор высоко оценил именно последнюю постановку, которую считал наиболее близкой тексту Набокова — именно она была перенесена на сцену Мариинского театра.

«Пражская постановка – самая удачная, “слышащая” мою партитуру и также наиболее близкая к книге Набокова, поскольку, помимо сюжетности (каковая, конечно, сохранена), там найдена интересная интонация, сочетающая трагичность и нежность. Сам Набоков называл “Лолиту” патетической книгой и скорбел, что критики не уловили ту нежность, которой она переполнена. Это колдовской текст, в восприятии которого нельзя ограничиваться одной лишь фабулой. Если цепляться за фабулу, то и многие романы Достоевского — просто судебные хроники или детективы… Главное — как это сделано, что вокруг. В этом и заключается искусство. Постановка в Праге осуществлялась именно с таких художественных позиций, а не для того, чтобы взять и пересказать якобы эротический сюжет. Поэтому там я вижу и чувствую бережное отношение к трагическим судьбам героев», — говорил Щедрин.

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