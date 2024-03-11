Ариана Гранде, Камаси Вашингтон и Cream Soda на сиреневой луне: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Питер Сагар в рамках проекта Homeshake отдает дань уважения своему родному городу и детскому увлечению гитарной музыкой, Синекдоха Монток вновь работает с режиссером Антоном Коломейцем в саундтреке к фильму «Свет» (один из триумфаторов кинофестиваля «Окно в Европу»!), Navai отсоединяется от HammAli и сравнивает себя с Есениным, Камаси Вашингтон и Ник Кейв готовятся выпустить свои новые студийники, а Ариана Гранде ловко водит всех за нос, размывая границы между отсылками к реальной жизни и выдумкой на пластинке-рифме «Вечному сиянию чистого разума». Рассказываем об этих и других свежих альбомах, синглах и клипах прошедших семи дней — традиционно в понедельник, чтобы настроиться на рабочую неделю.
Ariana Grande — «Eternal Sunshine»
Седьмой студийный альбом поп-звезды — концептуальный оммаж фильму «Вечное сияние чистого разума» 2004 года с Джимом Кэрри в главной роли, поклонницей которого, по словам Гранде, она является всю жизнь. «Eternal Sunshine» и сам по себе похож на игру разума — размывает границы между отсылками к реальной жизни и выдумками.
«В этом альбоме Ари дает много чего, но ответов среди них нет, что является хитрым напоминанием о том, как мало прозрачности должны нам знаменитости», — пишут обозреватели Apple Music. Pitchfork констатирует: «Сдержанный, но щедрый на эмоции альбом, который проходит цикл от одних разрушенных отношений до обнадеживающего начала других».
Homeshake — «CD Wallet»
Шестой альбом многолетнего солопроекта Питера Сагара, записанный на домашней студии в Торонто, — дань уважения родному городу музыканта Эдмонтону и раннему увлечению гитарной музыкой, ярко запечатленному в каскадном дисторшне заглавного трека.
«CD Wallet» напоминает Питеру о «тяжелом, прямолинейном стиле инди-рока, который должен был впечатлить мое детское "я"». Homeshake ностальгирует и исследует темы ярких ранних чувств и неидеального подросткового возраста, представляя на выходе концептуальный и целостный взгляд на собственный внутренний мир.
Синекдоха Монток — «Свет»
Новый альбом Саввы Розанова стал саундтреком к недавно вышедшему в прокат фильму Антона Коломейца «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли. Скомпиллированная, чтобы подходить по духу теме картины — принятию прошлого — пластинка скачет от гитарных композиций, напоминающих о встречах у костра, к нарочито негармоничным записям, передающим ощущение тревоги от невозможности вспомнить нечто очень важное. Розанов записывался на кассетную пленку и использовал акустические эффекты. Несмотря на легкую меланхолию, его музыка полна надежды и вместе с фильмом пытается найти ответ на вопрос: «Куда уходит [внутренний] свет?».
Navai — «Как Есенин»
В марте 2021 года дуэт HammAli & Navai объявил о распаде и выпустил прощальный альбом «Когда хорошему человеку плохо», что не помешало музыкантам продолжать сотрудничать в совместных треках.
Первым самостоятельную полноформатную работу на стриминги выложил Navai — неожиданно это авторская, интимная лирика с вдумчивыми аранжировками. Внутри дебютного альбома «Как Есенин» иногда появляются диалоги — на фитах Mona, Macan, Loc-Dog, Lovv66, HammAli и Любовь Успенская (да-да!). Navai потребовалось всего три дня, чтобы возглавить альбомный чарт Apple Music в России — и подвинуть Miyagi & Эндшпиля, Скриптонита и Канье Уэста.
Kamasi Washington — «Prologue»
Американский джазовый мультиинструменталист и бэнд-лидер Камаси Вашингтон анонсировал новый альбом — «Fearless Movement» станет логическим продолжением предшественника 2018 года «Heaven and Earth» и выйдет 3 мая на лейбле Young, где выпускаются The xx, FKA twigs, Sampha и Jamie xx.
«Fearless Movement» будет «танцевальным альбомом», хотя и не в традиционном для электронной музыки значении этого слова: «Танец — это движение и самовыражение, и в каком-то смысле это то же самое, что и музыка — выражение своего духа через тело. Именно к этому подталкивает альбом».
Nick Cave & the Bad Seeds — «Wild God»
Ник Кейв и его группа возвращаются с новым альбомом — «Wild God», продолжение «Ghosteen» 2019 года выйдет 30 августа. Продюсировал пластинку Уоррен Эллис, с которым Кейв выпустил совместный восьмипесенник «Carnage» (2021), а в записи принял участие в том числе басист Radiohead Колин Гринвуд, иногда гастролирующий с Bad Seeds.
Кейв обещает, что с новым альбомом «не будет никаких заморочек»: «Когда музыка бьет, она бьет. Она поднимает вас. Она двигает вас. Мне это нравится. Это сложная пластинка, но она также глубоко и радостно заразительна. Слушая ее — я не знаю, — кажется, что мы счастливы».
Сироткин и Feduk — «Никто не любит быть один»
Чтобы экранизировать трек с мини-альбома «Суперслабость», Сергей Сироткин и Федук позвали режиссера Дашу Гущину, ранее работавшую с Манижей. В клипе снялись актрисы Анастасия Евграфова и Марина Васильева, а также группа Sirotkin в полном составе: зимнюю часть снимали в Подмосковье, летнюю — в окрестностях турецкой Антальи. «Я тоже люблю побыть в тишине или побродить по парку без никого, чтобы немного разложить по полкам накопившееся в голове. Но эта песня о другом одиночестве. О чувстве, что ты остался сам с собой, тебе некому рассказать о своих переживаниях и радостях, ты упираешься в ледяную стену, куда бы не пошел. И клип, как нам кажется, о том, что ощущение этого настоящего холодного одиночества , оно часто бывает ложным», — рассказывает Сироткин.
Cream Soda — «На сиреневой луне»
Мы нежно любим как оригинал в исполнении Леонида Агутина, так и переосмысление группой «Глиняный шейк» (супердуэт Кати Шилоносовой из ГШ и Димы Мидборна из On-the-Go). А теперь прислушиваемся и к новой версии от Cream Soda — с дрим-поп-вокалом и футуристическими электронными эффектами. По словам Ильи Гадаева и Алисы Стяжковой, «такое исполнение самой сиреневой песни 90-х вы еще точно не слышали»! Отдельно радуемся за появление в клипе актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ, которая оказывается в фантазийной реальности — с неожиданными поворотами и добрым остросоциальным посылом в конце.
DJ Stonik1917, MIRELE — «Когда твоя девушка больна»
Широко известный в узких кругах петербуржец Батерс (DJ Stonik1917), уже успевший отметиться треками для «прыгай киски» и Boulevard Depo, и Ева Гурари (MIRELE) записали грустную историю о том, как пропустить вечеринку по причине болезни — с питчем, высокими синтами-колокольчиками и бодрой драм-партией. «Трек про бейс и про любовь/разлуку. Когда название говорит все само за себя», — отмечают музыканты. А мы просто процитируем: «Ты не узнаешь всю правду о том, что было на бэйсе, диджеи снова играли твою любимую песню. Все вокруг танцевали в 150 бипиэме, я так хочу, чтобы в следующий раз мы висели тут вместе».
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