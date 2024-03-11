Ариана Гранде, Камаси Вашингтон и Cream Soda на сиреневой луне: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Ariana Grande — «Eternal Sunshine»

Седьмой студийный альбом поп-звезды — концептуальный оммаж фильму «Вечное сияние чистого разума» 2004 года с Джимом Кэрри в главной роли, поклонницей которого, по словам Гранде, она является всю жизнь. «Eternal Sunshine» и сам по себе похож на игру разума — размывает границы между отсылками к реальной жизни и выдумками.

«В этом альбоме Ари дает много чего, но ответов среди них нет, что является хитрым напоминанием о том, как мало прозрачности должны нам знаменитости», — пишут обозреватели Apple Music. Pitchfork констатирует: «Сдержанный, но щедрый на эмоции альбом, который проходит цикл от одних разрушенных отношений до обнадеживающего начала других».