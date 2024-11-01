Дом Радио представит проект «Посвящение Ивану Голлю» — это первая премьера на новой площадке

Проект станет частью направления musicAeterna Αθεατρον, посвященного исследованиям новых форм театра и сценического искусства. В этом формате объединяют академическую музыку, поэзию и драму в исполнении музыкантов, художников и других творческих креаторов.
Премьера «Посвящения Ивану Голлю» в постановке режиссера Елизаветы Мороз состоится 17, 18 и 19 ноября в новом пространстве Дома Радио на Невском, 62. Спектакль с сочинениями для голоса и рояля, задуманный как эксперимент в жанре поэтического театра, соберет на сцене артистов хора musicAeterna и пианистов Николая Мажару и Александру Листову, а также актрису драмтеатра и кино Лауру Пицхелаури.
В центре постановки — сочинения современных композиторов, созданные на основе текстов Голля на французском и немецком языках. Среди авторов — Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Егор Ананко, Виктория Харкевич, Кирилл Архипов, Александр Белоусов, Вангелино Курентзис и Теодор Курентзис. В своих работах композиторы постарались соединить музыкальные и драматические элементы для выражения авангардной поэзии Голля.
Иван Голль, настоящее имя которого Исаак Ланг, был франко-немецким поэтом, драматургом и писателем, известным своим вкладом в экспрессионизм и сюрреализм. Родился в 1891 году в Лотарингии, Франция, однако большую часть жизни провел в других странах Европы и США. В годы Первой мировой войны поэт уехал в Швейцарию, где познакомился с деятелями искусства, поддерживавшими пацифизм, включая Ромена Роллана и Тристана Тцара. Голль писал на французском и немецком языках и активно переводил работы других поэтов.
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