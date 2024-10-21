Toxi$, Kito Jempere и Tyler, the Creator: новая главная музыка недели

Дора — «Lovesongs» (альбом)

«Я очень волнуюсь, давно вашей старушки не было в уличных гонках», — писала Дора незадолго перед релизом своего четвертого альбома «Lovesongs». Ее фирменный кьют-рок, как и она сама, позврослел и превратился в уверенный R&B, а песни стали более трогательными и поэтичными.

Начать новую главу Доре помогли продюсеры Xwinner и Gore Ocean, которые работали с IOWA и Yanix, а на фитах отметились Мэйби Бэйби («Дежавю»), Акулич («Реки на щеках»), Lowlife («Высоко») и петербурженка Луни Ана («Моя одежда пахнет тобой»).