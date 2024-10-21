Toxi$, Kito Jempere и Tyler, the Creator: новая главная музыка недели

Под звуки марша Tyler, the Creator возвращается с новым альбомом (релиз — в день рождения Фрэнка Оушена!), Кирилл Сергеев aka Kito Jempere выпускает долгоиграющую и местами рваную пластинку (и хорошо, что это слышно!), Кэролайн Полачек перепевает Radiohead на фоне «Водяных лилий» Клода Моне, а актриса и героиня октябрьского номера журнала Собака.ru Мария Мацель становится Gráta — волшебной принцессой, которая живет в лесу и не говорит, так как ей легче петь. Рассказываем об этих и других лонгплеях, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
Toxi$ — «Изнутри» (альбом)
Новый мини-альбом лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Toxi$ «Изнутри» после релиза занял первую позицию альбомного чарта Apple Music в России, а к началу недели уверенно замкнул тройку его лидеров. В чем-то это возвращение к звучанию его бэнгера «Hurtz» — полностью оправдывая свое название, EP приоткрывает двери во внутренний мир музыканта с его переживаниями и внутренними конфликтами.
Tyler, the Creator — «St. Chroma» (сингл)
Под звуки маршевого трека «St. Chroma» Tyler, the Creator возвращается с новым лонгплеем — релиз «Chromakopia» назначен на 28 октября (к слову, в этот день родился Френк Оушен!). Пластинка станет первой за три года — предыдущий лонгплей «Call Me If You Get Lost» (2021) принес Тайлеру премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом.
Kito Jempere — «Part Time Chaos Part Time Calmness» (альбом)
Для Кирилла Сергеева aka Kito Jempere это уже пятый студийный альбом. «Part Time Chaos Part Time Calmness» во всех смыслах долгоиграющий релиз — это 17 треков, в которых музыкант обращается к юности (чтобы наконец распрощаться с ней), балансирует между лоу-фай акустической гитарой и балеарским хаусом, а иногда просто дурачится со «своей музыкальной семьей».
Это разнообразие сделало пластинку неоднородной, а местами даже рваной — под конец уже сложно понять, а какой собственно трек играет: мультиязычные сэмплы, шуршание, паузы, записи с диктофонов. «Часть моей жизни сейчас — спокойствие, часть — полный хаос. Хорошо, что это слышно. Это и был замысел», — объясняет Кирилл.
Bon Iver — «SABLE» (альбом)
Новый мини-альбом Bon Iver — это всего три трека и небольшое интро. «THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS» родилась во время всеобщего беспокойства на фоне начала пандемии, «S P E Y S I D E» написана в качестве извинения перед теми, кого обидел музыкант, а «AWARDS SEASON» стала плодом долгих прогулок вокруг озера в Миннеаполисе — это песня, в которой Bon Iver подводит итоги серьезных и тяжелых для него перемен.
«Эти песни — отражение незавершенных дел, вины и мучений. Это разрядка после одного из самых тяжелых периодов в жизни Вернона. Не так давно было время, когда он намеренно скрывал свое лицо. Здесь жалюзи открыты», — говорят в команде музыканта.
Дора — «Lovesongs» (альбом)
«Я очень волнуюсь, давно вашей старушки не было в уличных гонках», — писала Дора незадолго перед релизом своего четвертого альбома «Lovesongs». Ее фирменный кьют-рок, как и она сама, позврослел и превратился в уверенный R&B, а песни стали более трогательными и поэтичными.
Начать новую главу Доре помогли продюсеры Xwinner и Gore Ocean, которые работали с IOWA и Yanix, а на фитах отметились Мэйби Бэйби («Дежавю»), Акулич («Реки на щеках»), Lowlife («Высоко») и петербурженка Луни Ана («Моя одежда пахнет тобой»).
Gráta — «Спящая» (сингл)
Актриса и героиня (вместе с Марком Эйдельштейном!) октябрьского номера журнала Собака.ru Мария Мацель представила свое альтер эго Gráta — волшебную принцессу, которая живет в лесу и не говорит, так как ей легче петь. Ее дебютный сингл «Спящая» был написан в соавторстве с композитором Павлом Додоновым, а клип снят в Армении — это завораживающее своей красотой видео, в каком-то смысле грустное, но со светлым концом.
Kylie Minogue — «Tension II» (альбом)
Веселье, любовь, похоть, зависть, флирт, одиночество и мода встретились на альбоме «Tension II» Кайли Миноуг — пластинке-сиквеле ее предыдущего релиза «Tension» (2023). Это 13 треков, наполненных ритмами и вдохновленных диско, — в том числе зажигательная «Lights Camera, Action», гимн танцполов «Diamond» и EDM-пульсация «Taboo» — песня, которую сама Миноуг называет «кузеном "Toxic" Бритни Спирс».
Caroline Polachek — «True Love Waits» (сингл)
18 октября Кэролайн Полачек выступила с особенным концертом в парижском Музее Оранжери. Перед картиной Клода Моне «Водяные лилии» она исполнила кавер на песню Radiohead, проведя параллель между двумя произведениями искусства: ««True Love Waits», как и «Водяные лилии», прошла через десятилетия версий и дистилляций, через время, потери и упорство».
18+
Комментарии (0)