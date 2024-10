Toxi$, Kito Jempere и Tyler, the Creator: новая главная музыка недели

Tyler, the Creator — «St. Chroma» (сингл)

Под звуки маршевого трека «St. Chroma» Tyler, the Creator возвращается с новым лонгплеем — релиз «Chromakopia» назначен на 28 октября (к слову, в этот день родился Френк Оушен!). Пластинка станет первой за три года — предыдущий лонгплей «Call Me If You Get Lost» (2021) принес Тайлеру премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом.