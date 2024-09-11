Петербургская филармония откроет 104-й концертный сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича

17 сентября в Большом зале филармонии хором musicAeterna будет дирежировать его несметный худрук Теодор Курентзис. Прозвучит Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци из «Книги скорбных песнопений» советского композитора Альфреда Шнитке. В основу этой композиции легла третья глава 95 песен-плачей Нарекаци — в ней одновременно сочетаются классический знаменный распев и европейское многоголосие. А 29 сентября Курентзис будет управлять Симфоническим оркестром musicAeterna, который исполнит Пятую симфонию Густава Малера.