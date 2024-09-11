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Музыка

Петербургская филармония откроет 104-й концертный сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича

Наряду с Шестой симфонией композитора прозвучит и фортепианный концерт №2 Иоганнеса Брамса. Рассказываем, что еще можно услышать в сентябре.

Николай Алексеев
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Николай Алексеев

Петербургская филармония открывает 104-й концертный сезон 25 сентября выступлением Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Петербургской филармонии Николая Алексеева и солиста — пианиста и лауреата Международного конкурса имени Чайковского Ильи Папоян. Прозвучат Шестая симфония Дмитрия Шостаковича и Второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса. 

Теодор Курентзис
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио

Теодор Курентзис

17 сентября в Большом зале филармонии хором musicAeterna будет дирежировать его несметный худрук Теодор Курентзис. Прозвучит Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци из «Книги скорбных песнопений» советского композитора Альфреда Шнитке. В основу этой композиции легла третья глава 95 песен-плачей Нарекаци — в ней одновременно сочетаются классический знаменный распев и европейское многоголосие. А 29 сентября Курентзис будет управлять Симфоническим оркестром musicAeterna, который исполнит Пятую симфонию Густава Малера.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

30 сентября впервые в должности главного дирижера на сцену Большого зала филармонии выйдет Димитрис Ботинис — вместе с Академическим симфоническим оркестром он будет аккомпанировать виолончелисту Александру Рамму. Музыканты исполнят Симфонию-концерт для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева и Симфонические танцы Сергея Рахманинова.

Popova Valeriya / Shutterstock

25 сентября стартует лекционный сезон в филармоническом Музитории по нескольким направлениям, в числе которых «Музыка в живописи», «Музыкальные пристрастия русских императоров», «Музыка дворянских усадеб», «Пушкин и музыка», «Слушай, Ленинград!», «Великие дирижеры на сцене Большого зала». 

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