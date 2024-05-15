В Большом зале Петербургской филармонии появился камерный зал на 50 мест, который станет площадкой «Музитория». Заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор отметила, что задача новой инициативы — объединить музыку, слово, слово, повседневность и праздник. Теоретический материал будет подаваться с оглядкой на культурные традиции через историю дворянских усадеб, музыкальные увлечения императоров и литературу. В рамках нового формата будут запущены 6 лекционных абонементов — со встречами, посвященными музыке в живописи, пушкинскому времени, музыкальным пристрастиям русских императоров. Цикл «О судьбах великих дирижеров» охватит историко-биографические справки о судьбах отечественных и зарубежных маэстро, связанных с филармонией. В программе также будет представлена тема «Слушай, Ленинград!» — о блокадной музыкальной жизни.

Старт проекта намечен на начало нового музыкального сезона — конец сентября — начало октября 2024 года. Встречи будут проходить раз в две недели. Новое пространство разместится в отреставрированном полуподвальном помещении Большого зала.