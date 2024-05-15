18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Петербургской филармонии появилось новое пространство — зал для музыкально-исторических проектов

К открытию третьего камерного зала, где будут проходить просветительские лекции по музыковедению, в филармонии запустили новый формат лекционных абонементов.

Большой зал филармонии
Popova Valeriya / Shutterstock

Большой зал филармонии

В Большом зале Петербургской филармонии появился камерный зал на 50 мест, который станет площадкой «Музитория». Заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор отметила, что задача новой инициативы — объединить музыку, слово, слово, повседневность и праздник. Теоретический материал будет подаваться с оглядкой на культурные традиции через историю дворянских усадеб, музыкальные увлечения императоров и литературу. В рамках нового формата будут запущены 6 лекционных абонементов — со встречами, посвященными музыке в живописи, пушкинскому времени, музыкальным пристрастиям русских императоров. Цикл «О судьбах великих дирижеров» охватит историко-биографические справки о судьбах отечественных и зарубежных маэстро, связанных с филармонией. В программе также будет представлена тема «Слушай, Ленинград!» — о блокадной музыкальной жизни. 

Старт проекта намечен на начало нового музыкального сезона — конец сентября — начало октября 2024 года. Встречи будут проходить раз в две недели. Новое пространство разместится в отреставрированном полуподвальном помещении Большого зала.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: