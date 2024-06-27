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Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят Пятую симфонию Малера в Петербургской филармонии

Манифест зрелого стиля австрийского композитора, в котором он отказывается от использования слова и внемузыкальной программы, одновременно отражает «экзистенциальный опыт человека с его любовью и одиночеством, упоением красотой мира и ужасом перед беспощадностью судьбы».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Дома Радио

Традиция исполнять симфонии Густава Малера началась в 2012 году на Дягилевском фестивале, худруком которого стал в то время Теодор Курентзис. С тех пор одна из симфоний композитора звучала на открытии и закрытии программы. Пятую симфонию оркестр musicAeterna под управлением дирижера впервые исполнил в 2017 году — вначале на Дягилевском фестивале, а затем на открытии Венецианской биеннале (в том году в российском павильоне была представлена инсталляция Гриши Брускина «Смена декораций», сюжет которой восходил к 100-летию красной революции). Театральная запись Пятой симфонии, которую с большим успехом смотрели на больших экранах кинотеатров страны, состоялась в зале KKL в Люцерне в 2021 году. По этому случаю вышла заметка в немецкой газете Tagesspiegel, где отметили, что «в звучании оркестра Курентзиса есть что-то архаичное, то, что так ценил Густав Малер, — нерушимое сочетание музыкальности и эмоциональной непосредственности».

29 сентября Пятую симфонию до-диез минор Малера можно будет услышать вновь — в Большом зале Петербургской филармонии. 

Как Теодор Курентзис спас классическую музыку

musicaeterna.org / musicAeterna

Пятая симфония Малера в исполнении оркестра musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса прозвучит 29 сентября 2024 года в Петербургской филармонии на Михайловской улице, 2.

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