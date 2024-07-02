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Музыка

В Петергофе воссоздадут атмосферу петровских празднеств на фестивале духовой музыки

В музее-заповеднике, который стал лауреатом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в этом году, прозвучат композиции XVIII и XIX веков, исторические марши, саундтреки из кинофильмов и классические хиты.

Stanislav71 / Shutterstock

Как рассказали «Собака.ru» команда музея-заповедника «Петергоф», музыкальный фестиваль в исполнении детских и профессиональных духовых оркестров проводится на территории парковой зоны второй раз.

В этом году к классическому репертуару из барочных, романтических композиций и историческим маршов присоединится дворцовая музыка, традиционно звучащая как раз в залах и садах. Перед гала-концертом на сцене у каскада «Шахматная гора» оркестры пройдут музыкальным шествием по живописным аллеям Нижнего парка. Почувствовать атмосферу петровских светских празднеств можно 6 июля в Нижнем парке и у каскада «Шахматная гора».

peterhofmuseum.ru / «Петергоф»

Роман Ковриков

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф»:

Звучание музыки в парках музея-заповедника уже стало доброй традицией. В прошлом году фестиваль духовой музыки прошел с большим успехом, и мы рады вновь принимать профессиональные оркестры в Нижнем парке. Это прекрасно, что каждый наш посетитель, просто гуляя по парку в субботний день, сможет стать частью фестиваля.

peterhofmuseum.ru / «Петергоф»

Напомним, накануне после 20 (!) лет реставрации Китайский дворец в Ораниенбауме полностью открыли для посетителей! Это единственный сохранившийся в России памятник XVIII века в стиле рококо, построенный архитектором Антонио Ринальди для Екатерины II.

Услышать духовые оркестры «Музыкальный Петергоф» в дворцово-парковых декорациях музея-заповедника «Петергоф» можно 6 июля 2024 года в Нижнем парке.

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