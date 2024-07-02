Как рассказали «Собака.ru» команда музея-заповедника «Петергоф», музыкальный фестиваль в исполнении детских и профессиональных духовых оркестров проводится на территории парковой зоны второй раз.

В этом году к классическому репертуару из барочных, романтических композиций и историческим маршов присоединится дворцовая музыка, традиционно звучащая как раз в залах и садах. Перед гала-концертом на сцене у каскада «Шахматная гора» оркестры пройдут музыкальным шествием по живописным аллеям Нижнего парка. Почувствовать атмосферу петровских светских празднеств можно 6 июля в Нижнем парке и у каскада «Шахматная гора».