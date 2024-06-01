Как команда ГМЗ «Петергоф» побила все рекорды посещаемости среди музеев России (более 5 миллионов посетителей в 2023 году!)

Лауреаты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Культурная институция», команда музея-заповедника «Петергоф» завершила 20-летнюю реставрацию единственного (!) сохранившегося памятника рококо в России — Китайского дворца в Ораниенбауме. Теперь родные петербургскому глазу рокайли и шинуазри снова с нами, будь то альков Штофной опочивальни или дюседепорты Стеклярусного кабинета. Но это не всё: Роман Ковриков и его соратники буквально по крупицам пересобрали Верхний сад в Петергофе, провели балетный опен-эйр-фестиваль, затеяли культурный эндьюранс-проект «Шагаю по Петергофу» и побили все рекорды посещаемости среди всех музеев России (более 5 миллионов посетителей в 2023 году!).
Команда музея-заповедника «Петергоф» сфотографирована в Большом китайском кабинете Китайского дворца в Ораниенбауме. В кабинете установлен «аглицкий бильярт» — самый ранний бильярд в России, в который играла еще сама Екатерина II.
Команда «Петергофа» слева направо: Елена Бортникова, Татьяна Сясина, Роман Ковриков, Анна Зарубина, Нино Вахания. На Елене тренч FASHION REBELS, на Татьяне тренч MULIER, на Романе тренч MULIER, на Анне плащ VERAVENERA (все — Subbota Store)
Роман Ковриков
Генеральный директор
В этом сезоне вы открываете Китайский дворец в Ораниенбауме после 20-летней реставрации! Куда бежать в первую очередь — расскажите про музейные блокбастеры.
Китайский дворец — уникальный памятник рококо, единственный сохранившийся в России. Архитектор Антонио Ринальди приложил руку буквально ко всему: некоторые паркеты выполнены по его рисункам, они известны на весь мир. Интерьеры великолепны, взять хотя бы Стеклярусный кабинет, в котором сохранилась подлинная отделка 1760-х годов: вы увидите 12 стеклярусных панно (холсты с вышивкой стеклярусом и синелью — разноцветным ворсистым шелком. — Прим. ред.), вышитых русскими мастерицами, и абсолютный раритет — смальтовые столы XVIII столетия (смальта — цветное стекло, изготовленное по спецтехнологиям на фабрике в Усть-Руднице, основанной Михаилом Ломоносовым. — Прим. ред.). В этом году мы завершили реставрацию последних четырех залов Китайского дворца: Китайской опочивальни, Туалетной, Портретной и кабинета Екатерины II, так что да, впервые откроем все залы — и 20-летний труд завершен. Мы трепетно и тщательно подходили к реставрации каждого из них, сколько бы времени это ни занимало. Например, над Большим Китайским кабинетом работали пять лет, а над Штофной опочивальней — два года.
Реставрация дворца — это ведь не только точные удары бучарды, это восстановление имплицитной памяти места. Как вернуть екатерининский дух в Туалетную?
Действительно, помимо всех технических вопросов главный вызов заключался в том, чтобы передать характер и сам дух эпохи. Это первый дворец Екатерины II в России (часть дворцово-паркового комплекса «Собственная дача»), и строился он, когда Екатерина Алексеевна была еще великой княгиней и могла всецело погрузиться в свои увлечения. Отсюда такая внимательность к деталям интерьера.
Еще реставрация дворца — это потенциальный приключенческий роман. Вы нашли клад с сокровищами?
Мы получили послание в бутылке! В ходе реставрации было много интересных находок и неожиданностей. В начале работ, еще в 2009 году, в Зале муз под паркетными щитами нашли бутылку с запиской, в которой был список имен советских реставраторов. Для нас это послание важно, исторический артефакт. Я думаю, желание увековечить свою принадлежность к реставрации Китайского дворца должно быть вознаграждено, и записка бережно хранится в музее в память о тех, кто работал во дворце до нас.
Мы уже выезжаем в Ораниенбаум! Как попасть в Китайский дворец?
Китайский дворец относится к «климатическим» музеям (как и дворец «Монплезир» и сады на островах Колонистского парка), и посетить его можно в составе небольшой группы (до 15 человек) только в дни с благоприятными погодными условиями. Если вы не попадете в этом сезоне, стоит приехать в следующем году. Это уникальный опыт!
Помимо Китайского дворца в Ораниенбауме вы пересобрали Верхний сад в Петергофе. Расскажите, как проходила научная реставрация парка.
Такой масштабной реставрации Верхний сад не видел последние 50 лет! Она длилась четыре года и включала в себя работы как на земле, так и под ней, ведь через Верхний сад проходит главная магистраль водоподводящей системы, которая питает фонтаны центральной части Нижнего парка. Интересно, что в научной реставрации нам помог экспонат, хранящийся в фондах музея-заповедника, — аксонометрические чертежи французского инженера де Сент-Илера, составленнные в середине 1770-х годов. Именно на них идеально зафиксирован облик Верхнего сада периода его расцвета в XVIII столетии. Детализация планов поражает — видны даже беседки и фигурно подстриженные деревья, что не только позволяет узнать их историческое местоположение, но и дает наглядное трехмерное изображение. Для нас важно показать Верхний сад как единую систему парка, воды и инженерной мысли — систему. Это не парадный вход в императорскую резиденцию, а самобытный парковый ансамбль.
Количество музеев в ГМЗ «Петергоф», как в сказках Пушкина, — символическое число 33, и каждый особенный?
Все музеи у нас абсолютно разные, есть на стыке театра и музея, например, интерактивный музей-спектакль «Дом игральных карт» или историко-культурный проект «Государевы потехи». Я бы хотел создать новый тип музея как научно-исследовательского центра. В 2024 году исполняется 230 лет с момента переезда в Россию из Франции первого представителя семьи Бенуа — Луи-Жюля Бенуа. Мы обладаем крупнейшим архивом этой семьи (документы, личные вещи, фотографии). В сентябре в Петергофе пройдет научно-практическая конференция «Наследие Бенуа: история и современность» (научные семинары семьи Бенуа проходят в Петергофе с 1988 года, когда был открыт Музей семьи Бенуа. — Прим. ред.), и мы хотим ее сделать международной и ежегодной.
Вы расширяете смысловое пространство музея. А как вы оказались внутри экосистемы «Петергоф»?
После окончания журфака СПбГУ я долго работал по профессии на телевидении, снимал и продюсировал документальные передачи, и в том числе занимался фотофиксацией процесса реставрации Янтарной комнаты в Екатерининском дворце. В Петергоф меня пригласила Елена Яковлевна Кальницкая (генеральный директор ГМЗ «Петергоф» с 2009-го до 2022 года. — Прим. ред.) проанализировать, как распределяются потоки посетителей. И мне стало интересно, смогу ли я.
И теперь Петергоф — рекордсмен по туристам! Как вам удается сохранять статус самого посещаемого федерального музея в России?
В первую очередь, благодаря людям. Большинство сотрудников работают в Петергофе десятки лет. Я не знаю ни одного человека, кто бы через год-два захотел уйти, таких просто нет. Могу рассказать вам множество реальных историй, как сотрудник пришел на сезон подработать садовником и дорос до замдиректора. Работа в Петергофе больше похожа на служение и посвящение себя этому месту, все происходит по любви. Я тоже уже 15 лет езжу на работу с удовольствием. Казалось бы, так не бывает!
И все эти годы в Петергофе длится локальная эпоха Просвещения. Музей-заповедник — и чемпион по образовательным активностям.
Есть проекты, которыми я горжусь: в 2014 году при поддержке Министерства культуры мы провели всероссийский конкурс «Петергоф — детям России»: более 4000 одаренных детей (победители в городских олимпиадах, музыкальных и художественных конкурсах) в возрасте от 8 до 14 лет приехали к нам со всей страны. За четыре дня, которые они у нас пробыли, мы много беседовали и погружались в жизнь Петергофа. Большего отклика я никогда прежде не встречал! В 2016 году мы создали первый детский образовательный центр «Новая Ферма» в Александрии. Николай I и последующие императоры культивировали понятие семьи как сакрального места, тыла, успокоения и любви. Нам важно было открыть детский центр именно там, это всегда «гений места».
Вы закладываете эстетический опыт и обучаете детей необычным специальностям. А в Петергофе есть свои уникальные профессии?
В Петергофе более 100 профессий. У нас есть, например, уникальная династическая профессия, дошедшая до нас с XVIII века, — «фонтанный мастер». Это элита Петергофа: 29 человек, молодые ребята. Где еще в современном мире это может быть востребовано? Или наши эталонные садовники! Обязательно взгляните на розарий в Купеческой гавани! В Петергофе работает много молодежи, в хозяйственном отделе — около 400 работников. И каждый отдает своему делу сердце и душу. Это не высокие слова, все так и есть.
Любимое место в Петергофе?
Марлинский вал — я люблю там подолгу стоять и любоваться с одной стороны «Золотой горой», с другой — видом на Петербург, проваливаясь в иную реальность.
Татьяна Сясина
Заведующая сектором «Собственная дача» отдела «Хранение и изучение памятников Ораниенбаума»
20-летний реставрационный процесс Китайского дворца завершен. Что было самым сложным?
Китайский дворец реставрируется с 2004 года. Я стала хранителем 17 лет назад, когда закончились работы по фасадам и предстояло самое главное — приспособление дворца под нужды современного музея и реставрация внутреннего убранства. Мне повезло оказаться в самом начале этого пути: тогда принимались главные решения. Ведь создание интерьерного музея — это не только реставрация отделки, это музеефикация дворца. Нужно понимание, на какое время производить консервацию, необходимо провести подбор и реставрацию музейных предметов из исторического собрания, а также приобрести вещи, которые были утрачены. Только комплексный научный подход позволяет добиться исторической достоверности, так называемого «чувства эпохи».
В реставрационных вопросах самое сложное — это принятие решений. Китайский дворец всегда страдал от влажности и подсоса грунтовых вод, поэтому реставрировался с момента своего открытия. Опыт послевоенной реставрации, растянувшейся почти на 40 лет, доказал нам необходимость что‑то менять. И главным для Китайского дворца, на мой взгляд, было принятие решения о консервационном отоплении. Здесь я хочу сказать огромное спасибо Елене Яковлевне Кальницкой, директору ГМЗ «Петергоф» на тот момент, и Славе Абрамовне Симкиной, начальнику отдела декоративно-прикладного искусства КГИОП, которые услышали меня. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что у нас идеальные условия хранения: поддержание температурно-влажностного режима происходит круглогодично и круглосуточно. Мы наконец просушили стены и смогли побороть влажность, которая до начала реставрации доходила до 100%.
Расскажите об экспозиции Китайского дворца — утратах и приобретениях.
Сначала часть коллекции была утрачена в революционные годы. В 1930‑е многие вещи были проданы. А в ходе послевоенной реставрации предметы XIX века просто убирались из экспозиции как «не отвечающие стилистике дворца». Самая большая потеря — коллекция бронзы. Часы, канделябры и таганы были вывезены. Поэтому параллельно с реставрационными вопросами мы искали и покупали предметы XVIII века. Благодаря Эрмитажу, Русскому музею, ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Гатчина» мы смогли получить доступ к сохранившейся иконографии дворца. Наиболее сложным интерьером в плане музеефикации оказалась Штофная опочивальня. Трудоемкая и кропотливая реставрация была в Большом китайском кабинете: в очень плохом состоянии была отделка (деревянные панно, созданные в технике маркетри с инкрустацией моржовой костью), работы длились 5 лет. В этом сезоне мы впервые открываем все залы Китайского дворца, включая половину личных покоев императрицы Екатерины II, закрытую для посещения еще в 2008 году!
Любимое место в музее-заповеднике?
В Ораниенбауме — Китайский дворец и Павильон Катальной горки, а в Петергофе — терраса с видом на море рядом с дворцом «Монплезир».
Елена Бортникова
Заместитель генерального директора по учету и хранению
Расскажите о коллекциях музея «Петергоф». Чем удалось их пополнить?
Собрание музея включает около 40 коллекций, связанных с историей Дома Романовых. За последний год наши фонды пополнились уникальными предметами из приданого серебра великой княжны Ольги Николаевны — это два террина и умывальный набор. В Столовую дворца «Коттедж» на историческое место будет возвращена картина немецкого художника Теодора Леопольда Веллера «Итальянка с мальчиком», написанная в Италии в 1845 году и подаренная императором Николаем I своей супруге Александре Федоровне. Думая о будущем, мы приобретаем предметы в стиле модерн. Благодарим потомков петербургского архитектора Вильгельма Ивановича Ван дер Гюхта: в наши фонды передали мебельные гарнитуры, осветительные приборы, предметы декоративно-прикладного искусства, ноты, а также архитектурные чертежи их прадеда.
Любимое место в Петергофе?
В Нижнем парке Петергофа, неподалеку от Монплезира, находится фонтан «Солнце», который я называю «Солнце моего детства».
Анна Зарубина
Заведующая по связям с общественностью
Что для вас значит Петергоф?
Петергоф — это отдельная планета. Здесь каждую минуту узнаешь что ‑то новое об истории, биологии, физике, химии и любви — любви Петра к своему творению, любви людей к своему месту работы. И самое приятное в моей деятельности — транслировать эту любовь посетителям.
Как вы работаете с посетителями? Что предлагаете кроме любви и фонтанов?
Мы сами разработали бот в ВКонтакте, который мгновенно отвечает на ваши запросы. Два года назад запустили колл-центр — чтобы оперативно отвечать на все вопросы посетителей. Это то, что касается клиентского сервиса, когда человек уже на пути в Петергоф. Но мы очень много делаем для лояльности аудитории и, конечно, начинаем с соцсетей. Например, с ВКонтакте мы запустили проект «Шагаю по Петергофу», и за три недели в нем приняли участие более 500 000 человек. В Петергоф приезжают, чтобы гулять и наслаждаться красотой музеев и парков. Если человеку требуется дополнительная информация, мы всегда готовы ее предоставить. При этом иногда посетителей даже отталкивают навязчивые внедрения цифровых проектов с виртуальной или дополненной реальностью, и системы QR-кодов. Все это важно и нужно, но мы за деликатность. И важно: музей-заповедник «Петергоф» — это место фестивалей, концертов и праздников. В 2023 году мы добавили ко всему перечисленному еще и настоящее морское приключение: устроили музейный морской поход по Балтийскому морю музея-заповедника «Петергоф» и Музея мирового океана — «Россия на Балтике».
У вас есть любимое место в музее-заповеднике «Петергоф»?
Заповедный луг в парке Александрия — место, которое находится между «Коттеджем» и заливом. До середины июля его специально не косят, так как на нем гнездятся птицы: чибисы, травники, чеканы! Пейзажи открываются нетронутыми, как с картин художника Камиля Каро.
Нино Вахания
Начальник экспозиционной службы
Петергоф — это, прежде всего, люди. Кто они, музейные смотрители?
Музейный смотритель — человек, который следит за порядком в музейном интерьере, направляет экскурсионные группы. Это «невидимый» страж музея. И еще, думаю, благодаря смотрителям у музея проступает человеческое лицо.
Любимое место в музее-заповеднике «Петергоф» — это?..
Дворец «Коттедж» в Александрии и острова Колонистского парка.
Текст: Елена Юшина
Фото: Виктория Ривье
Стиль: Александра Сухоненкова
Макияж и волосы: Лия Кибисова и Мария Евсеева
Свет: Данил Тарасов / Skypoint
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