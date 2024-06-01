Как команда ГМЗ «Петергоф» побила все рекорды посещаемости среди музеев России (более 5 миллионов посетителей в 2023 году!)

В этом сезоне вы открываете Китайский дворец в Ораниенбауме после 20-летней реставрации! Куда бежать в первую очередь — расскажите про музейные блокбастеры.

Китайский дворец — уникальный памятник рококо, единственный сохранившийся в России. Архитектор Антонио Ринальди приложил руку буквально ко всему: некоторые паркеты выполнены по его рисункам, они известны на весь мир. Интерьеры великолепны, взять хотя бы Стеклярусный кабинет, в котором сохранилась подлинная отделка 1760-х годов: вы увидите 12 стеклярусных панно (холсты с вышивкой стеклярусом и синелью — разноцветным ворсистым шелком. — Прим. ред.), вышитых русскими мастерицами, и абсолютный раритет — смальтовые столы XVIII столетия (смальта — цветное стекло, изготовленное по спецтехнологиям на фабрике в Усть-Руднице, основанной Михаилом Ломоносовым. — Прим. ред.). В этом году мы завершили реставрацию последних четырех залов Китайского дворца: Китайской опочивальни, Туалетной, Портретной и кабинета Екатерины II, так что да, впервые откроем все залы — и 20-летний труд завершен. Мы трепетно и тщательно подходили к реставрации каждого из них, сколько бы времени это ни занимало. Например, над Большим Китайским кабинетом работали пять лет, а над Штофной опочивальней — два года.

Реставрация дворца — это ведь не только точные удары бучарды, это восстановление имплицитной памяти места. Как вернуть екатерининский дух в Туалетную?

Действительно, помимо всех технических вопросов главный вызов заключался в том, чтобы передать характер и сам дух эпохи. Это первый дворец Екатерины II в России (часть дворцово-паркового комплекса «Собственная дача»), и строился он, когда Екатерина Алексеевна была еще великой княгиней и могла всецело погрузиться в свои увлечения. Отсюда такая внимательность к деталям интерьера.

Еще реставрация дворца — это потенциальный приключенческий роман. Вы нашли клад с сокровищами?

Мы получили послание в бутылке! В ходе реставрации было много интересных находок и неожиданностей. В начале работ, еще в 2009 году, в Зале муз под паркетными щитами нашли бутылку с запиской, в которой был список имен советских реставраторов. Для нас это послание важно, исторический артефакт. Я думаю, желание увековечить свою принадлежность к реставрации Китайского дворца должно быть вознаграждено, и записка бережно хранится в музее в память о тех, кто работал во дворце до нас.

Мы уже выезжаем в Ораниенбаум! Как попасть в Китайский дворец?

Китайский дворец относится к «климатическим» музеям (как и дворец «Монплезир» и сады на островах Колонистского парка), и посетить его можно в составе небольшой группы (до 15 человек) только в дни с благоприятными погодными условиями. Если вы не попадете в этом сезоне, стоит приехать в следующем году. Это уникальный опыт!

Помимо Китайского дворца в Ораниенбауме вы пересобрали Верхний сад в Петергофе. Расскажите, как проходила научная реставрация парка.

Такой масштабной реставрации Верхний сад не видел последние 50 лет! Она длилась четыре года и включала в себя работы как на земле, так и под ней, ведь через Верхний сад проходит главная магистраль водоподводящей системы, которая питает фонтаны центральной части Нижнего парка. Интересно, что в научной реставрации нам помог экспонат, хранящийся в фондах музея-заповедника, — аксонометрические чертежи французского инженера де Сент-Илера, составленнные в середине 1770-х годов. Именно на них идеально зафиксирован облик Верхнего сада периода его расцвета в XVIII столетии. Детализация планов поражает — видны даже беседки и фигурно подстриженные деревья, что не только позволяет узнать их историческое местоположение, но и дает наглядное трехмерное изображение. Для нас важно показать Верхний сад как единую систему парка, воды и инженерной мысли — ​систему. Это не парадный вход в императорскую резиденцию, а самобытный парковый ансамбль.