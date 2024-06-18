После 20 лет реставрации (!!) Китайский дворец в Ораниенбауме полностью открыли! Единственный сохранившийся в России памятник XVIII века в стиле рококо

История дворца и реставрация

Китайский дворец — единственный уцелевший дворец в России в стиле рококо. Построен по проекту архитектора Антонио Ринальди, автора павильона Катальной горки в Ораниенбауме, Большого Гатчинского и Мраморного дворцов. Свое название он получил из-за того, что часть интерьеров декорирована в стиле шинуазри (в переводе с французского — «китайщина») и украшена подлинными произведениями китайского искусства. Здание было одноэтажным. Только в XIX веке по проекту архитекторов Людвига Бонштедта и Андрея Штакеншнейдера надстроили второй этаж, застеклили галерею, подведенную под балкон и соединившую с южной стороны два ризалита, с востока и запада сделали небольшие помещения-антикамеры.

После императрицы дворцом владели князья и княгини. В 1917 году его национализировали, с 1922 года — работал как музей. Резиденция чудом не пострадала во время Второй Мировой. Первую реставрацию после войны провели в 1947-1949 годах. После перерыва специалисты вернулись к Китайскому дворцу еще в 1980-х. Масштабные работы начали только в 2004 году: первые несколько лет ушли на внешний облик дворца, затем взялись за внутренние интерьеры. Не обошлось и без находок: например, в начале работ, еще в 2009 году, в Зале муз под паркетными щитами обнаружили бутылку с запиской, в которой был список имен советских реставраторов.

Сегодня все залы архитектурной жемчужины Ораниенбаума доступны каждому. Китайский дворец относится к «климатическим» музеям и посетить его можно только в дни с благоприятными погодными условиями в составе группы до 15 человек. Кстати, во времена Екатерины II гостям тоже показывали интерьеры при свечах, хотя это было не принято. Вероятно, осмотр начинали с Передней и прежде всего шли в парадную анфиладу, отмечает заведующая сектором «Собственная дача» отдела «Хранение и изучение памятников Ораниенбаума» в ГМЗ «Петергоф» Татьяна Сясина.

Рассказываем, на что обратить внимание при осмотре последних отреставрированных интерьеров дворца.

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