После 20 лет реставрации (!!) Китайский дворец в Ораниенбауме полностью открыли! Единственный сохранившийся в России памятник XVIII века в стиле рококо

Китайский дворец — единственный сохранившийся в России памятник XVIII века в стиле рококо. Реставрация шедевра Ринальди из-за высокого уровня сложности длилась уже 20 лет, 17 из них при поддержке ПАО «Газпром». Сегодня работы подошли к концу: во дворце открыли последние четыре интерьера — Китайскую опочивальню, Туалетную, Портретную и Кабинет Екатерины. «Собака.ru» показывает, как выглядит жемчужина Ораниенбаума внутри.
История дворца и реставрация
Китайский дворец — единственный уцелевший дворец в России в стиле рококо. Построен по проекту архитектора Антонио Ринальди, автора павильона Катальной горки в Ораниенбауме, Большого Гатчинского и Мраморного дворцов. Свое название он получил из-за того, что часть интерьеров декорирована в стиле шинуазри (в переводе с французского — «китайщина») и украшена подлинными произведениями китайского искусства. Здание было одноэтажным. Только в XIX веке по проекту архитекторов Людвига Бонштедта и Андрея Штакеншнейдера надстроили второй этаж, застеклили галерею, подведенную под балкон и соединившую с южной стороны два ризалита, с востока и запада сделали небольшие помещения-антикамеры.
После императрицы дворцом владели князья и княгини. В 1917 году его национализировали, с 1922 года — работал как музей. Резиденция чудом не пострадала во время Второй Мировой. Первую реставрацию после войны провели в 1947-1949 годах. После перерыва специалисты вернулись к Китайскому дворцу еще в 1980-х. Масштабные работы начали только в 2004 году: первые несколько лет ушли на внешний облик дворца, затем взялись за внутренние интерьеры. Не обошлось и без находок: например, в начале работ, еще в 2009 году, в Зале муз под паркетными щитами обнаружили бутылку с запиской, в которой был список имен советских реставраторов.
Сегодня все залы архитектурной жемчужины Ораниенбаума доступны каждому. Китайский дворец относится к «климатическим» музеям и посетить его можно только в дни с благоприятными погодными условиями в составе группы до 15 человек. Кстати, во времена Екатерины II гостям тоже показывали интерьеры при свечах, хотя это было не принято. Вероятно, осмотр начинали с Передней и прежде всего шли в парадную анфиладу, отмечает заведующая сектором «Собственная дача» отдела «Хранение и изучение памятников Ораниенбаума» в ГМЗ «Петергоф» Татьяна Сясина.
Рассказываем, на что обратить внимание при осмотре последних отреставрированных интерьеров дворца.
Новые доступные интерьеры
Китайская опочивальня
Это парадная спальня Екатерины II. Интерьер выполнен в стиле шинуазри (в переводе с французского — «китайщина»). Изначально Китайская опочивальня была декорирована розовыми шелковыми обоями, но императрица велела переделать, написать китайские обои. Вскоре стены комнаты и часть падуги украсили белым атласом, расписанным в духе китайского искусства русскими мастерами Федором Власовым, Федором Даниловым и Якимом Герасимовым. Сохранившиеся фрагменты можно увидеть и сейчас.
В альковной части, отделенной драпировкой, располагалась кровать, выполненная мастером Эрландом по эскизу Антонио Ринальди, — оригинальная до наших дней не уцелела. В интерьере представлены зеркала XVIII века, камин из искусственного мрамора, наборный паркет, выполненный Якобом Лангом в 1770-х годах. Потолок украшен плафоном «Китайское жертвоприношение» авторства Якопо Гуарана с изображением животных, зонтиков и опахал. В Китайской опочивальне сохранилась потайная дверь, которая вела в коридор, соединенный со Штукатурным покоем и Передней, где была столовая в XIX веке.
Туалетная
Изначально интерьер назывался Ореховый покой или Ореховая. В XIX веке отделка претерпела изменения: ореховые расписные панно перенесли в Будуар. А стены туалетной оформили деревянными резными панно по проекту архитектора Людвига Бонштедта. На стенах — 11 портретов придворных дам, выполненных французским художником Жаном де Сампсуа и символизирующих времена года, стихии и страны. Например, изображение Дарьи Голицыной в шубе — зиму, Натальи Щербатовой в платье, украшенном цветами — весну, Марии Нарышкиной с рогом изобилия — Европу.
Из отделки XVIII века уцелели перекрытия падуг потолка в виде купола земной сферы, в центре которого размещен плафон «География» авторства Гаспаро Дициани. Тему географии, кстати, продолжает и наборный паркет с изображением розы ветров.
Портретная
Ключевой особенностью интерьера являются 22 портрета авторства итальянского придворного живописца Пьетро Ротари. Во время революций шесть картин похитили, однако позднее их заменили на похожие, тоже выполненные художником. Полотна объединены между собой лепным декором в виде переплетенных цветочных гирлянд.
Кабинет Екатерины II
В зале императрица любила читать. Раньше здесь стоял письменный стол, картоньер — небольшой французский кабинет, шкаф, где хранились книги. Здесь было положено начало знаменитой библиотеки Екатерины II — в 1792 году собрание перевезли в Эрмитаж. Пока мебели в интерьере нет, ее добавят позже. Стены кабинета богато оформлены живописью — сюжетами из античных мифов: «Меркурий», «Селена и Эндимион» и «Венера и Адонис» (последнее панно было переписано в XIX веке). Пальмовые листья, ленты, цветы и птицы написаны по серебру. Потолок украшен плафоном Гаспаро Дициани «История».
Алексей Миллер
Председатель Правления ПАО «Газпром»
«Китайский дворец — уникальный объект реставрации, мировой архитектурный шедевр стиля рококо. В нашей стране есть только один дворец в этом стиле — это Китайский дворец. 17 лет тому назад музей-заповедник "Петергоф" и "Газпром" подписали соглашение о комплексной реставрации Китайского дворца, о восстановлении всех его интерьерных залов и помещений. Восстановление шло поэтапно, работали сотрудники музея, мастера и молодые специалисты ленинградской школы реставрации. И мы говорим огромное спасибо всем сотрудникам музея за поддержку инициатив, за совместный плодотворный труд».
Китайский дворец работает ежедневно с 10:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:30, кроме понедельника (выходной) и последнего вторника месяца (санитарный день) до 30 сентября и только в сухую погоду. Билеты можно приобрести только на месте.
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