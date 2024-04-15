Алла Пугачева, Паша Артемьев и дисс Дрейка на Кендрика: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Дуа Липа отправляется в Барселону по следам Кайли Миноуг, Future и Metro Boomin делают баттл-рэп great again и сталкивают лбами «большую тройку» (Дрейк, J. Cole и Кендрик Ламар!), группа ARTEMIEV рефлексирует над 2020-ми, Бет Гиббонс из Portishead готовится выпустить дебютный сольный альбом, Антоха МС призывает слушать сердце (и двигаться с ним в такт), а примадонна Алла Пугачева отмечает 75-летие — и дарит нам две новые песни. Рассказываем о свежих музыкальных релизах, под которые мы проведем эту рабочую неделю.
ARTEMIEV — «Красный»
Над пятым альбомом своей группы музыкант Паша Артемьев работал в течение последних двух лет, поэтому он несет в себе отпечаток тех переживаний, которые испытывал за это время каждый рефлексирующий человек: здесь и проживание смешанных эмоций, и переосмысление себя, и поиск опор в повседневном, и взгляд в счастливое будущее. Название пластинки тоже со смыслом — про праздничное и одновременно предупреждающее об опасности, тревогу и «надежду предрассветного неба».
«Это цвет, который мы так боимся увидеть, и так часто видим в последнее время. Ведь мы точно знаем, что это цвет, который есть в каждом из нас. Ну, и само слово "Красный", как красивый, надеюсь, тоже относится к нашему альбому», — говорит Артемьев.
Future & Metro Boomin — «We Still Don’t Trust You»
Всего три недели назад Future и Metro Boomin выпустили свой первый совместный альбом «We Don't Trust You» (самый прослушиваемый в Spotify в 2024 году — всего за день!), а теперь констатируют: «We Still Don’t Trust You».
Эти двое, дав трибуну The Weeknd, A$AP Rocky, Lil Baby, кажется, в прямом эфире возвращают нам эпоху баттл-рэпа — в игре участвуют Кендрик Ламар, Дрейк и J. Cole. Уже и улицы говорят: в Нью-Йорке начали появляться баннеры с надписью «Хип-хоп — это соревновательный спорт».
Drake — «Push Ups (Drop & Give Me 50)»
Не отходя от кассы, разбираемся в главной конфронтации из мира рэпа. Альбом «We Don't Trust You» Future и Metro Boomin вызвал бурную реакцию в хип-хоп комьюнити — в немалой степени благодаря совместному треку с Кендриком Ламаром «Like That». В нем он задиссил Дрейка и J. Cole («К черту большую тройку, есть только большой я»), позже J. Cole ответил Кендрику синглом «7 Minute Drill» («У тебя не настолько длинные руки, чтобы боксировать с богом, который живет, не парясь о поддержании имиджа»), а Дрейк — диссом «Push Ups (Drop & Give Me 50)» («Малыш, замолчи, ты не в большой тройке. SZA тебя стерла, Трэвис тебя стер, Сэвидж тебя стер, как и твой лейбл, мальчик. Ты сейчас в прицеле — и ты почувствуешь последствия того, что я записываю»).
Ждем следующий раунд!
Maggie Rogers — «Don’t Forget Me»
Певица и сонграйтер Мэгги Роджерс записала альбом «Don’t Forget Me» за пять дней с продюсером Яном Фитчуком, в чьем послужном списке работы с Бейонсе, Гарри Стайлсом, Пинк и Birdy. Так на пластинке встретились нэшвиллский звук Роджерс и фирменные для Фитчука отблески диско и психоделик-рока.
Антоха МС — «Ритм сердца»
Самый жизнерадостный музыкант страны экранизировал песню «Ритм сердца», которая вышла на альбоме «Советы для молодоженов» еще в 2017 году. Главный месседж видео — нужно заботиться не только о себе, но и существах вокруг. Вместе с огромным красным сердцем, которое символизирует ритм жизни, в кадре появилась спасенная приютом Vetcity Adoption такса Пино. Кстати, своего пса Филю Антоха тоже забрал из приемника для бездомных животных.
Режиссером выступила Маша Жемчужина, известная работой со Скриптонитом, Anna Asti, IOWA и Thomas Mraz — она сняла клип полностью на пленку (особенную и из Парижа!). Добрые улыбки и хорошее настроение после просмотра обеспечены!
Алла Пугачева — «Я плачу», «Жизнь слишком хороша»
15 апреля Алла Пугачева отмечает свой 75-й день рождения. Конечно, с музыкой! В ночь на понедельник примадонна выпустила сразу две новые песни. Композиция «Я плачу» была написана еще пять лет назад Леонидом Агутиным к его 50-летию, однако осталась неизданной. А авторами песни «Жизнь слишком хороша» выступили Андрей Ступкевич и Юлия Старостина.
Beth Gibbons — «Reaching Out»
Бет Гиббонс из Portishead готовится выпустить дебютный сольный альбом «Lives Outgrown», релиз которого назначен на 17 мая. «Reaching Out» — еще одна весточка с него. Продюсер пластинки — Джеймс Форд — в разные годы он сотрудничал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz, а в 2024-м помог стартовать молодым звездам из Лондона The Last Dinner Party.
Dua Lipa — «Illusion»
Дуа Липа завершает череду синглов, предваряющих выход нового и третьего по счету альбома «Radical Optimism» (его релиз назначен на 3 мая!).
Для съемок видео на песню «Illusion» певица отправилась в Барселону: живописный городской бассейн Монжуика в 2003 году стал декорациями для клипа Кайли Миноуг «Slow», а теперь принял танцоров, хай-дайверов и синхронистов под предводительством Дуа Липы.
ALBLAK 52, Kizaru — «52 & Haunted»
Фрешмена ALBLAK 52 мы любим за воспевание Петербурга (с началом сезона навигации планируем не сходить на берег с катера, как он в клипе на трек «+7(952)812»!) и обращение к олдскульным темам. В каком-то смысле таковой можно считать фигуру Кизару — человека, который прочно ассоциируется с Петербургом, несмотря на то, что давно не появлялся на местности.
18+
Комментарии (0)