Алла Пугачева, Паша Артемьев и дисс Дрейка на Кендрика: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

ARTEMIEV — «Красный»

Над пятым альбомом своей группы музыкант Паша Артемьев работал в течение последних двух лет, поэтому он несет в себе отпечаток тех переживаний, которые испытывал за это время каждый рефлексирующий человек: здесь и проживание смешанных эмоций, и переосмысление себя, и поиск опор в повседневном, и взгляд в счастливое будущее. Название пластинки тоже со смыслом — про праздничное и одновременно предупреждающее об опасности, тревогу и «надежду предрассветного неба».

«Это цвет, который мы так боимся увидеть, и так часто видим в последнее время. Ведь мы точно знаем, что это цвет, который есть в каждом из нас. Ну, и само слово "Красный", как красивый, надеюсь, тоже относится к нашему альбому», — говорит Артемьев.