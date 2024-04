Алла Пугачева, Паша Артемьев и дисс Дрейка на Кендрика: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Beth Gibbons — «Reaching Out»

Бет Гиббонс из Portishead готовится выпустить дебютный сольный альбом «Lives Outgrown», релиз которого назначен на 17 мая. «Reaching Out» — еще одна весточка с него. Продюсер пластинки — Джеймс Форд — в разные годы он сотрудничал с Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz, а в 2024-м помог стартовать молодым звездам из Лондона The Last Dinner Party.