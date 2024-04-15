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В Петербурге стартовал сезон навигации по рекам и каналам

С сегодняшнего дня, 15 апреля, по рекам и каналам вновь начнут курсировать маломерные суда — прогулочные катера и водные трамвайчики. За безопасностью в этом сезоне будет следить круглосуточная патрульная служба.

Фото: SundayMorningPhoto / Shutterstock

В городе уже замечены прогулочные кораблики, которые активно швартуются к набережным. Всего в Петербурге функционируют 19 причалов общего пользования. Они расположены как в самых популярных местах в историческом центре, так и рядом с местами для отдыха и развлечений.

Навигационный период в Петербурге в целом стартовал 10 апреля. В этом году график разводки мостов незначительно изменится. Так, Володарский мост теперь будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году. Это позволит общественному транспорту раньше начинать движение по маршрутам, связывающим две части Невского района.

Разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни — в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня, с 4 на 5 ноября, а также при определенных погодных условиях — устойчивых отрицательных температурах, сильном ветре, серьезном повышении уровня воды.

Пресс-служба Мостотреста
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