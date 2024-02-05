The Last Dinner Party, Слава Марлоу и death metal от Юрия Каспаряна: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Неожиданный выбор жанра гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном, посмертный альбом «Сальвадора Дали из мира музыки», свежий хаус-поп от исполнительницы хита NBA и британский герлз-бэнд, который взял под свое крыло продюсер Arctic Monkeys и Gorillaz. «Собака.ru» рассказывает о новых музыкальных релизах прошедших семи дней — как обычно, в понедельник, чтобы войти в новую рабочую неделю с музыкой!
The Last Dinner Party — «Prelude to Ecstasy»
Запомните это имя! Главные дебютантки 2024 года — герлз-бэнд из Лондона The Last Dinner Party. Они играют уходящий корнями в 1980-е арт-рок, вдохновленный наследием Дэвида Боуи и сравниваемый с Queen. Их уже оценили атланты британской музыки Florence + the Machine и Джеймс Форд! Вместе с Флоренс Уэлч девушки успели сыграть на одной сцене, а с Фордом начать сотрудничество — он спродюсировал их дебютный сингл «Nothing Matters», вышедший в апреле 2023 года. Так что нас ждет отличная музыка от продюсера Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz.
Lee Perry — «King Perry»
Посмертный альбом музыканта и продюсера Ли «Скретча» Пэрри включает в себя композиции, которые легенда регги и даба сочинил в последние дни своей жизни. «Сальвадор Дали из мира музыки» работал с Бобом Марли и его группой Wailers, с The Congos и Beastie Boys. Он заново изобрел жанр регги и расширил границы ямайской музыки, а еще одним из первых начал помещать на обратную сторону «сорокопяток» инструментальные версии синглов.
В закрывающей альбом песне «Goodbye» Перри размышляет о том, как вернуться в детство и родиться заново. Когда музыка останавливается, он просто говорит: «Прощай».
J Mascis — «What Do We Do Now»
Для участника альт-рок-группы Dinosaur Jr. и фигуранта списка Rolling Stone «100 величайших гитаристов всех времен» (86 место!) это уже пятый сольный альбом. «What Do We Do Now» задумывался как релиз, отличный от того, что Джей пишет для Dinosaur Jr. Но уйти в сторону на этот раз не особо получилось: «Для себя я больше думаю о том, что могу сделать с одной лишь акустической гитарой. Конечно, в этот раз я добавил полноценные ударные и электрические партии, хотя ритм-партии по-прежнему акустические. Обычно я стараюсь делать сольные партии более простыми, чтобы играть их в одиночку, но мне очень хотелось добавить барабаны. Как только я это сделал, все остальное встало на свои места. Так что в итоге альбом получился гораздо более похожим на запись группы. Не знаю, почему я так поступил, но так уж получилось».
DJ SMASH — «MIU MЯU»
Заигрывающий в нейминге с Miu Miu альбом — первый за пять лет в дискографии Андрея Ширмана. Внутри идеального, по мнению «Родного звука», «саундтрека для бездумных танцев в центре неспящей столицы» — фиты с Konfuz, KAYA, фрешменом Poët и Artik & Asti (одна из последних записей дуэта), а также переосмыленная нетленка «Moscow never sleeps», которая лишилась своего лоска в пользу более жестких драм-партий. Гламурные нулевые в прошлом.
Usher — «Ruin»
Фирменный R&B-трек, построенный на мягком фортепиано, предваряет первый за пять лет альбом «Coming Home», релиз которого назначен на 9 февраля. Клип на «Ruin» — творческое воссоединение Ашера и Дэйва Мейерса, который работал над видео «U Remind Me» и «Risk It All». В снятом полностью на iPhone 15 Pro клипе дом используется в качестве аллегории любви. Внутри него Ашер исследует различные значения этого понятия.
Burial — «Dreamfear/Boy Sent From Above»
Электронный продюсер из южного Лондона дебютировал в 2005 году, в 2007-м выпустил прорывной альбом «Untrue», а после ограничивался лишь малыми формами — зато записанными при участии Antidawn, Streetlands, Blackdown, Four Tet и Тома Йорка. Двойной макси-сингл «Dreamfear/Boy Sent From Above» — первая работа, выпущенная не на Hyperdub, лейбле-альма-матер музыканта. Теперь Burial теперь подписант XL Recordings, ответственного за дистрибьюцию The Prodigy, Radiohead и Адель.
KASPARIAN — «Under The Siberian Stars»
Неожиданный и смелый релиз гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, который ушел в death metal. И в снег по колено — в видео, снятом Ксандером Цопфом. По признанию музыканта, он давно приглядывался к жанру и хотел поэкспериментировать с ним, однако релизу недоставало подходящей фотографии. За «Under The Siberian Stars» на стримингах благодарим неназванного друга и соратника Каспаряна, который сфотографировал музыканта ночью в Сибири — на трассе Новосибирск-Томск.
«Деревянные киты» — «Никогда»
Рожденная в Мурманске инди-группа впитала в себя красоту и колкость севера, которые проявляются в гитарных рифах и почти хрустальном, сдобренным дилеем (то есть эхом) голосом солистки Светы Матвеевой. Коллектив пересобрался и с новой силой занимается музыкой — теперь «больше народу, меньше кислороду»: «Увеличили синты, звук другой, пишем песни иначе. Это более кропотливый процесс с продумыванием текстов, мелодии, аранжировки и вообще всего». В этом году «Деревянные киты» планируют выпустить свой новый альбом, а пока готовятся к концертам. Ближайший петербургский — 23 февраля в «Ласточке».
Ella — «Свои сны»
В 2019 году певица Ella стала вокалисткой группы RSAC Феликса Бондарева. Вместе музыканты выпустили альбом «Фелла» — с такими композициями, как «Поезда» и хитовый NBA. Напомним, он возглавил рейтинг «Top Radio & YouTube Hits» от TopHit и принес дуэту звание «Музыканты года» по версии MTV Россия. Разорвав отношения, Феликс и Ella пошли каждый своей дорогой.
В 2023-м Ella выпустила череду синглов, в том с цитатами Марины Цветаевой, а новый 2024-й открывает хаус-поп-треком «Свои сны». «Очень хотелось написать волшебную динамичную композицию, с которой можно помечтать. Мне кажется, нам удалось это сделать», — говорит она.
Slava Marlow — «Запретить»
Слава Марлоу вновь пересобирает свой звук на первом сингле после альбома «Тузик» 2022 года. Трек «Запретить» — честный рассказ об отношениях, за которые герой борется со своими внутренними демонами и травмами: «Полноценная семья — никто не дал пример», «Не чувствую себя дома даже когда дома», «У меня есть хобби — я понемногу убиваю свои фобии», «Я не умею подпускать кого-то близко, но смотрю в твои глаза и думаю, что попробую». Укулельное интро и припев в треке исполнила молодая певица Шамиля — она участвовала в конкурсе ремиксов на треки Марлоу и стала одной из его финалисток.
18+
Комментарии (0)