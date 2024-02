The Last Dinner Party, Слава Марлоу и death metal от Юрия Каспаряна: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

The Last Dinner Party — «Prelude to Ecstasy»

Запомните это имя! Главные дебютантки 2024 года — герлз-бэнд из Лондона The Last Dinner Party. Они играют уходящий корнями в 1980-е арт-рок, вдохновленный наследием Дэвида Боуи и сравниваемый с Queen. Их уже оценили атланты британской музыки Florence + the Machine и Джеймс Форд! Вместе с Флоренс Уэлч девушки успели сыграть на одной сцене, а с Фордом начать сотрудничество — он спродюсировал их дебютный сингл «Nothing Matters», вышедший в апреле 2023 года. Так что нас ждет отличная музыка от продюсера Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz.