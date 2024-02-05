The Last Dinner Party, Слава Марлоу и death metal от Юрия Каспаряна: новая музыка недели, которую вы могли пропустить

Lee Perry — «King Perry»

Посмертный альбом музыканта и продюсера Ли «Скретча» Пэрри включает в себя композиции, которые легенда регги и даба сочинил в последние дни своей жизни. «Сальвадор Дали из мира музыки» работал с Бобом Марли и его группой Wailers, с The Congos и Beastie Boys. Он заново изобрел жанр регги и расширил границы ямайской музыки, а еще одним из первых начал помещать на обратную сторону «сорокопяток» инструментальные версии синглов.

В закрывающей альбом песне «Goodbye» Перри размышляет о том, как вернуться в детство и родиться заново. Когда музыка останавливается, он просто говорит: «Прощай».