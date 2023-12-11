Почему все любят Тейлор Свифт? Певица стала человеком года, зарабатывает миллиарды, восстанавливает экономику США и устраивает землетрясения

Переворачивая шоу-бизнес

Много лет знаменитости, которые приносили индустрии миллиарды долларов, оказывались в тяжелой зависимости от студий, продюсеров и компаний, занимающихся распространением музыки. Тейлор Свифт использует свои ресурсы, чтобы это изменить.

Так, в 2015 году Apple Music объявила о том, что в честь запуска нового сервиса вся музыка будет бесплатна для пользователей в течение трех месяцев. Впрочем, эта скидка делалась, в том числе за счет артистов, которые ничего не получали за прослушивания. Тогда Тейлор Свифт объявила, что ее хита «1989» на сервисе просто не будет. Причем она объясняла это даже не борьбой за свои доходы, а борьбой за права артистов в целом.

«К счастью, у меня есть уже 5 альбомов, и я могу поддержать себя, мою группу, команду, помощников, гастролируя по концертам. А если это новый исполнитель или группа, которая только выпустила свой первый сингл и которая не получит ничего за его популярность… Еще не слишком поздно, чтобы изменить эту политику и изменить мнение тех музыкантов, которые сильно пострадают из-за нее. Мы не просим у вас бесплатных iPhone, пожалуйста, не просите нас предоставить вам нашу музыку без какой-либо компенсации», — писала она и вновь вышла победительницей.

А в 2019 году после конфликта со студией Big Machine Records, которой принадлежали мастер-копии шести ее первых альбомов, Тейлор Свифт просто… перевыпустила свои старые альбомы в новой записи с пометкой Taylors Version. Преданные фанаты специально удаляли из стримингов старые записи и добавляли к себе в коллекцию новые версии, права на которые принадлежат именно артистке. Этот пример противостояния певицы и шоу-бизнеса потряс отрасль и сам по себе стал настолько важным феноменом, что ему посвящены статьи в «Википедии» на 10 языках.

Но и это еще не все — Свифт прямо говорит: «К тому времени, когда артист становится достаточно зрелым, чтобы психологически справиться с работой, его обычно выгоняют, обычно это происходит в 29 лет». Она всеми силами дает понять, что не согласна на такую судьбу, поэтому к 34 годам находится, кажется, на пике творческой формы. Впрочем, не только творческой.