Почему все любят Тейлор Свифт? Певица стала человеком года, зарабатывает миллиарды, восстанавливает экономику США и устраивает землетрясения

Тейлор Свифт сегодня — не просто королева поп-музыки. Это культурный и экономический феномен. Ее концерты оживляют экономику целых регионов, споры с крупными компаниями меняют правила игры в музыкальной отрасли. А теперь она еще и стала человеком года, обогнав президентов и королей. Как все это возможно? И почему популярность певицы с годами не только не падает, но только растет?
6 декабря стало известно, что американская певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time. И это при том, что ее конкурентами были, к примеру, король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин и сооснователь OpenAI Сэм Альтман. Более того, певица стала первой женщиной, которая дважды удостоилась этого звания.
В свои 34 года Свифт является самой прослушиваемой певицей на Spotify, 12-кратной обладательницей «Грэмми» и целого ряда рекордов в музыкальной индустрии. Но, кажется, что чисто музыкальные успехи не могут полностью объяснить феномен артистки. Об этом пишет и сама редакция Time.
«Как поп-звезда она находится в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Будучи бизнес-леди, она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов», — говорится в тексте редакции.
Из кантри-принцессы в поп-королеву
Путь к успеху многих икон поп-музыки нельзя назвать простым. Многие не верили в исполнительский потенциал Канье Уэста, Эминем пытался пробиться в музыке, параллельно работая «по 60 часов в неделю» в ресторане. В случае с Тейлор Свифт все было не так — уже в 11 лет она победила на конкурсе городских талантов, что дало ей возможность выступить на разогреве у Чарли Дэниелса, известного среди любителей кантри музыканта. Когда будущей звезде было 12, местный музыкант научил ее играть на гитаре, тогда же она написала первую песню.
Чтобы юной Тейлор было легче пробиваться на кантри-сцену, ее отец, биржевой брокер, перевелся из близкого к Нью-Йорку и Вашингтону штата Пенсильвания в Теннеси. И это дало результат — в 14 начинающая певица стала самой молодой исполнительницей, подписавший контракт с Sony/ATV Music Publishing. В 2008 18-летняя Свифт, за спиной которой был лишь один альбом, была впервые выдвинута на «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель», но тогда ее опередила Эми Уайнхаус.
В ближайшие несколько лет Свифт выпустила три хитовых пластинки: Fearless, Speak Now и Red. Все они имели большой успех, продавались (и до сих пор продаются) миллионными тиражами. Было бы логично и дальше продолжать работать в жанре поп-кантри. Однако певица решила не сдерживать себя рамками жанра, которые были тесны как ей самой, так и ее все растущей популярности. Выпущенная в 2014 году пластинка «1989» стала ее «первым официальным поп-альбомом».
Ставка оказалась верной — уже в первую неделю продажи альбома превысили миллион экземпляров, а сама певица вышла в новую лигу. К примеру, в 2015 году она аккомпанировала на гитаре Мадонне, играла на одной сцене с Полом Маккартни и, наконец, стала самой молодой женщиной, попавшей в список самых влиятельных людей мира по версии Forbes.
Музыкальный обозреватель «Собака.ru»
Популярная музыка — это социальный феномен. И если Лана Дель Рей западает в наши души песнями о плохих парнях, за что ее справедливо ругают, то Тейлор Свифт — своя девчонка, зашедшая на исконно мужскую территорию кантри-исполнителей и перевернувшая все представления о жанре. Ее песни простые и понятные каждому. Взять хотя бы ее главный хит «You Belong With Me» 2008 года, подаривший Тейлор массовую популярность. Он играет на испытываемых, наверное, каждой девочкой-подростком чувствах: «Быть может, я не настолько хороша для него, как та красивая девушка в мини-юбке, зато я пойму его лучше нее».
Но все мы растем — и Тейлор растет вместе с нами, сохраняя свой образ девушки из соседнего двора. Недаром даже названия ее альбомов обращаются к фольклору (Folklor), полуночному времени переживаний и размышлений (Midnights) и чему-то предельно простому — вроде года рождения («1989»).
#MeToo, Канье Уэст, и новая сексуальность
Однако, как и отмечает журнал Time, Тейлор Свифт — это не только музыкальный феномен. Ее значимость для культуры не ограничивается набором песен, понятных каждому подростку. Певица регулярно демонстрирует готовность менять устоявшиеся правила игры, причем не только в смысле выбора жанров.
Так, она много лет отказывается от откровенных фотосессий — когда-то почти обязательного атрибута женщины, успешной в шоу-бизнесе. Что не помешало ей в 2015 году возглавить топ самых «горячих» знаменитостей от мужского журнала Maxim. В редакционной статье по этому поводу так и было написано: «Ее также глубоко не волнует, считаете ли вы ее привлекательной, что, конечно, делает ее еще более желанной». При этом сама певица в интервью для рейтинга Maxim рассуждала о феминизме, называя его «самым важным движением» для себя.
В 2017 году Свифт стала одним из самых громких голосов движения #MeToo, обвинив радиоведущего Дэвида Мюллера в домогательствах, что стало поводом для большого судебного процесса, из которого певица вышла победительницей. В итоге певица, которую раньше критиковали за аполитичность, вошла в число женщин, «нарушивших молчание», их Time коллективно признал человеком года.
Даже громкие скандалы, такие как многолетняя вражда с Канье Уэстом, кажется, только пошли на пользу ее популярности.
Музыкальный обозреватель «Собака.ru»
Тейлор Свифт может обернуть скандал в свою пользу. В 2009 году ее имя запомнили даже те, кто до этого ее не знал — после гневной речи Канье Уэста на MTV Video Music Awards, недовольного тем, что победу одержала Свифт, а не Бейонсе. Долгоиграющий конфликт возобновился в 2016-ом — и после того, как с подачи Ким Кардашьян, звание змеи закрепилось за ней, Тейлор выпустила новый альбом Reputation и тур со змеиной атрибутикой.
Переворачивая шоу-бизнес
Много лет знаменитости, которые приносили индустрии миллиарды долларов, оказывались в тяжелой зависимости от студий, продюсеров и компаний, занимающихся распространением музыки. Тейлор Свифт использует свои ресурсы, чтобы это изменить.
Так, в 2015 году Apple Music объявила о том, что в честь запуска нового сервиса вся музыка будет бесплатна для пользователей в течение трех месяцев. Впрочем, эта скидка делалась, в том числе за счет артистов, которые ничего не получали за прослушивания. Тогда Тейлор Свифт объявила, что ее хита «1989» на сервисе просто не будет. Причем она объясняла это даже не борьбой за свои доходы, а борьбой за права артистов в целом.
«К счастью, у меня есть уже 5 альбомов, и я могу поддержать себя, мою группу, команду, помощников, гастролируя по концертам. А если это новый исполнитель или группа, которая только выпустила свой первый сингл и которая не получит ничего за его популярность… Еще не слишком поздно, чтобы изменить эту политику и изменить мнение тех музыкантов, которые сильно пострадают из-за нее. Мы не просим у вас бесплатных iPhone, пожалуйста, не просите нас предоставить вам нашу музыку без какой-либо компенсации», — писала она и вновь вышла победительницей.
А в 2019 году после конфликта со студией Big Machine Records, которой принадлежали мастер-копии шести ее первых альбомов, Тейлор Свифт просто… перевыпустила свои старые альбомы в новой записи с пометкой Taylors Version. Преданные фанаты специально удаляли из стримингов старые записи и добавляли к себе в коллекцию новые версии, права на которые принадлежат именно артистке. Этот пример противостояния певицы и шоу-бизнеса потряс отрасль и сам по себе стал настолько важным феноменом, что ему посвящены статьи в «Википедии» на 10 языках.
Но и это еще не все — Свифт прямо говорит: «К тому времени, когда артист становится достаточно зрелым, чтобы психологически справиться с работой, его обычно выгоняют, обычно это происходит в 29 лет». Она всеми силами дает понять, что не согласна на такую судьбу, поэтому к 34 годам находится, кажется, на пике творческой формы. Впрочем, не только творческой.
Миллиарды и землетрясения
Еще во время своего кантри-периода Тейлор Свифт превратила свои туры в фантастически успешные, с коммерческой точки зрения, предприятия. Так, тур в поддержку альбома Red стал самым прибыльным в истории жанра.
Однако сегодня ее показатели зашкаливают — самый масштабный тур The Eras Tour, бьет все рекорды. Назвать его долгожданным — значит, ничего не сказать. Из-за пандемии Свифт не гастролировала, поэтому сейчас она представляет публике вживую сразу три альбома пандемийного времени ( Lover, Folklore, Evermore) и новый Midnights.
О том, какой ажиотаж вызвали концерты, ярко свидетельствует простой факт. Еще в ноябре 2022 года, когда была объявлена продажа билетов, сервис Ticketmaster вынужден был приостановить продажи из-за наплыва пользователей. Это вызвало ярость фанатов, но компания призналась, что даже без сбоев удовлетворить всех желающих не получилось бы, для этого, по подсчетам компании, артистке пришлось бы дать 900 стадионных концертов.
Общая прибыль от концертов оценивается в 5 млрд долларов — цифра, превышающая ВВП целого ряда стран. Однако прибыль достается далеко не только артистке и ее команде. Экономисты отмечают, что тур оживляет экономику целых регионов, повышая доходы общественного транспорта, магазинов одежды и бижутерии и, конечно, давая заработки отельному бизнесу, серьезно пострадавшему в годы пандемии.
Профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге
Сразу скажу, что мне неизвестно о сопоставимых по масштабам историях, когда тур одного артиста настолько оживлял бы экономическую жизнь в тех местах, где он проходит. Не исключено, что это среди прочего отражает неустойчивость пост-ковидного роста в США. В нормальных условиях тур одного, даже очень популярного артиста, был бы менее заметен, с точки зрения экономического эффекта.
Насколько длительным будет эффект (и будет ли он), зависит в первую очередь от ожиданий людей и бизнеса – если дополнительный доход стимулирует позитивные ожидания или придает уверенности, может запуститься эффект самосбывающегося прогноза (т.е. ситуации, когда случается то, чего все ждут, поскольку все ведут себя так, как если бы это уже случилось). Если же на ожидания это значимым образом не повлияет, то эффект от оживления локального спроса будет исключительно краткосрочным. Но возможно, что, съездив на концерт, кто-то решит чаще ездить куда-то (в том числе туда, где был концерт), и это будет поддерживать местную экономику.
Ну а об уровне эмоций на концертах говорит другой факт — во время концерта в Сиэтле фанаты артистки своей активностью выдавали импульсы, которые вылились в толчки, сравнимые с небольшим землетрясением (2,3 балла).
«В каждом году есть свет и тьма; значительную долю 2023 года составляла тьма. В разделенном мире, где слишком много институтов терпят неудачу, Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света», — говорится в заявлении Time, в связи с присуждением звания «Человек года». Судя по всему, миллионы людей на планете согласны с этим.
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