Майли Сайрус, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Doja Cat: победители и гости премии GRAMMY 2024

Вчера вечером звезды собрались на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.
Главным триумфатором этого года оказалась Майли Сайрус — звезда впервые стала обладательницей премии: она получила статуэтки за песню Flowers. Певица отреагировала на награды очень эмоционально: сначала она рассказала, что могла опоздать на церемонию из-за пробок (как ее понимаем!): «Но пропустить Мэрайю Кэри я бы не смогла!». А затем поведала философскую притчу о мальчике и бабочке, которую тот все никак не могу поймать, а когда он уже было отчаялся, насекомое село ему на нос. «И эта песня Flowers — это моя бабочка», — подытожила Майли. История и столь эмоциональная реакция на премию растрогали многих, не смогла сдержать слезы и Тейлор Свифт.
На церемонии Майли сменила сразу пять нарядов: на ковровой дорожке премии певица появилась в образе Maison Margiela и туфлях Christian Louboutin, для получения награды исполнительница переоделась в платье Tom Ford, а затем в черный костюм. Для исполнения грэмминосной песни Flowers Сайрус выбрала сверкающий топ и юбку, а финальным аккордом смен образов стало кружевное боди.
Одним из самых трогательных моментов церемонии стало появление на сцене неизлечимо больной Селин Дион. Певица, страдающая синдром мышечной скованности, нашла в себе силы, чтобы выйти в самом конце премии и вручить награду победительнице в номинации «Лучший альбом года». Зал аплодировал стоя. «Спасибо всем! Я вас люблю», — была очень растрогана таким приемом звезда. Для выхода Селин Дион выбрала наряд Valentino и украшения Tiffany & Co.
История Барби не отпускает западный шоу-бизнес до сих пор: Билли Айлиш, которая получила статуэтку в категории «Песня года» за композицию What Was I Made For?, ставшую саундтреком к фильму о знаменитой кукле, появилась на церемонии в архивном образе знаменитого персонажа компании Mattel.
Jay-Z вышел на сцену, чтобы забрать свой золотой граммофон, вместе с дочкой Блю Айви. А вот его супруга Бейонсе в этом году осталась без награды, в чем и упрекнул жюри исполнитель: «Не дать Бейонсе ни разу победу в ''Альбоме года'' при том, что она имеет больше всех побед на премии, как-то странно», — заявил рэйпер.
Тейлор Свифт
В этот вечер преподнесла сюрприз своим фанатам и Тейлор Свифт: поднявшись на сцену за наградой в категории «Лучший поп-альбом», звезда сообщила благую весть — 19 апреля выйдет ее новый альбом под названием The Tortured Poets Department. Певица держала эти заветные цифры в тайне от поклонников аж два года.
Кроме того, Свифт побила новый рекорд и стала обладательницей самого большого количества статуэток в номинации «Альбом года» среди всех музыкантов за 66 лет — у исполнительницы четыре победы в этой категории.
Победители премии «Грэмми-2024»
Запись года
Майли Сайрус — Flowers
Песня года
Билли Айлиш — What Was I Made For?
Альбом года
Тейлор Свифт — Midnights
Лучший новый исполнитель
Виктория Моне
Продюсер года
Джек Антонофф
Автор песен года
Терон Томас
Лучшее сольное поп-исполнение
Майли Сайрус — Flowers
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
Лучший вокальный поп-альбом
Тейлор Свифт — Midnights
Лучшая танцевальная поп-запись
Кайли Миноуг — Padam Padam
Лучший танцевальный/электронный альбом
Fred Again.. – Actual Life 3
Лучшее рок-исполнение
boygenius — Not Strong Enough
Лучшая рок-песня
Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy – Not Strong Enough
Лучший рок-альбом
Paramore — This Is Why
Лучший альтернативный альбом
boygenius — The Record
Лучшее R&B-исполнение
Коко Джонс — ICU
Лучшее исполнение традиционного R&B
PJ Morton Feat. Susan Carol — Good Morning
Лучшая R&B-песня
SZA — Snooze
Лучший progressive R&B-альбом
SZA — SOS
Лучший R&B-альбом
Виктория Моне — Jaguar II
Лучшее рэп-исполнение
Киллер Майк — Scientists & Engineers
Лучшее исполнение мелодичного рэпа
Lil Durk ft. Джей Коул – All My Life
Лучшая рэп-песня
Киллер Майк — Scientists & Engineers
Лучший рэп-альбом
Киллер Майк — Michael
Лучший традиционный вокальный поп-альбом
Laufey — Bewitched
Лучшая сборник саундтреков для визуальных медиа
«Барби»
Лучший саундтрек для визуальных медиа
Людвиг Йоранссон – «Оппенгеймер»
Лучшее музыкальное видео
The Beatles — I’m Only Sleeping
Лучший музыкальный фильм
Дэвид Боуи — Moonage Daydream
Lizzo
Еще одним неожиданным визитером премии стала певица Lizzo — в этот вечер она поднималась на сцену, чтобы вручать, а не получать награду. Многие СМИ удивились появлению исполнительницы на гала-вечере — буквально несколько месяцев назад ее обвиняли в создании токсичной обстановки в коллективе и сексуальных домогательствах к своей команде: «All is forgiven?», — задаются вопросом западные таблоиды.
Также церемонию посетили Кайли Миноуг, Кристина Агилера, Дуа Липа, Doja Cat, Лана Дель Рей, Мэрайя Кэри, Мерил Стрип, Келли Осборн, Алессандра Амброзио и другие звезды.
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