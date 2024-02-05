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Репортажи

Майли Сайрус, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Doja Cat: победители и гости премии GRAMMY 2024

Вчера вечером звезды собрались на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус

Майли Сайрус и Мэрайя Кэри

Майли Сайрус и Мэрайя Кэри

 

Главным триумфатором этого года оказалась Майли Сайрус — звезда впервые стала обладательницей премии: она получила статуэтки за песню Flowers. Певица отреагировала на награды очень эмоционально: сначала она рассказала, что могла опоздать на церемонию из-за пробок (как ее понимаем!): «Но пропустить Мэрайю Кэри я бы не смогла!». А затем поведала философскую притчу о мальчике и бабочке, которую тот все никак не могу поймать, а когда он уже было отчаялся, насекомое село ему на нос. «И эта песня Flowers — это моя бабочка», — подытожила Майли. История и столь эмоциональная реакция на премию растрогали многих, не смогла сдержать слезы и Тейлор Свифт. 

На церемонии Майли сменила сразу пять нарядов: на ковровой дорожке премии певица появилась в образе Maison Margiela и туфлях Christian Louboutin, для получения награды исполнительница переоделась в платье Tom Ford, а затем в черный костюм. Для исполнения грэмминосной песни Flowers Сайрус выбрала сверкающий топ и юбку, а финальным аккордом смен образов стало кружевное боди. 

Селин Дион
Getty

Селин Дион

 

Селин Дион
Getty

Селин Дион

 

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало появление на сцене неизлечимо больной Селин Дион. Певица, страдающая синдром мышечной скованности, нашла в себе силы, чтобы выйти в самом конце премии и вручить награду победительнице в номинации «Лучший альбом года». Зал аплодировал стоя. «Спасибо всем! Я вас люблю», — была очень растрогана таким приемом звезда. Для выхода Селин Дион выбрала наряд Valentino и украшения Tiffany & Co.

Билли Айлиш
Getty

Билли Айлиш

 

Билли Айлиш
Getty

Билли Айлиш

Getty

История Барби не отпускает западный шоу-бизнес до сих пор: Билли Айлиш, которая получила статуэтку в категории «Песня года» за композицию What Was I Made For?, ставшую саундтреком к фильму о знаменитой кукле, появилась на церемонии в архивном образе знаменитого персонажа компании Mattel. 

Jay-Z и Блю Айви

Jay-Z и Блю Айви

Бейонсе и Дуа Липа

Бейонсе и Дуа Липа 

Jay-Z вышел на сцену, чтобы забрать свой золотой граммофон, вместе с дочкой Блю Айви. А вот его супруга Бейонсе в этом году осталась без награды, в чем и упрекнул жюри исполнитель: «Не дать Бейонсе ни разу победу в ''Альбоме года'' при том, что она имеет больше всех побед на премии, как-то странно», — заявил рэйпер. 

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

В этот вечер преподнесла сюрприз своим фанатам и Тейлор Свифт: поднявшись на сцену за наградой в категории  «Лучший поп-альбом», звезда сообщила благую весть — 19 апреля выйдет ее новый альбом под названием The Tortured Poets Department. Певица держала эти заветные цифры в тайне от поклонников аж два года.

Кроме того, Свифт побила новый рекорд и стала обладательницей самого большого количества статуэток в номинации «Альбом года» среди всех музыкантов за 66 лет — у исполнительницы четыре победы в этой категории. 

Победители премии «Грэмми-2024»

Запись года
Майли Сайрус — Flowers

Песня года
Билли Айлиш — What Was I Made For?

Альбом года
Тейлор Свифт — Midnights

Лучший новый исполнитель
Виктория Моне

Продюсер года
Джек Антонофф

Автор песен года
Терон Томас

Лучшее сольное поп-исполнение
Майли Сайрус — Flowers

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Лучший вокальный поп-альбом
Тейлор Свифт — Midnights

Лучшая танцевальная поп-запись
Кайли Миноуг — Padam Padam

Лучший танцевальный/электронный альбом
Fred Again.. – Actual Life 3

Лучшее рок-исполнение
boygenius — Not Strong Enough

Лучшая рок-песня
Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy – Not Strong Enough

Лучший рок-альбом
Paramore — This Is Why

Лучший альтернативный альбом
boygenius — The Record

Лучшее R&B-исполнение
Коко Джонс — ICU

Лучшее исполнение традиционного R&B
PJ Morton Feat. Susan Carol — Good Morning

Лучшая R&B-песня
SZA — Snooze

Лучший progressive R&B-альбом
SZA — SOS

Лучший R&B-альбом
Виктория Моне — Jaguar II

Лучшее рэп-исполнение
Киллер Майк — Scientists & Engineers

Лучшее исполнение мелодичного рэпа
Lil Durk ft. Джей Коул – All My Life

Лучшая рэп-песня
Киллер Майк — Scientists & Engineers

Лучший рэп-альбом
Киллер Майк — Michael

Лучший традиционный вокальный поп-альбом
Laufey — Bewitched

Лучшая сборник саундтреков для визуальных медиа
«Барби»

Лучший саундтрек для визуальных медиа
Людвиг Йоранссон – «Оппенгеймер»

Лучшее музыкальное видео
The Beatles — I’m Only Sleeping

Лучший музыкальный фильм
Дэвид Боуи — Moonage Daydream

Lizzo
Getty

Lizzo

Еще одним неожиданным визитером премии стала певица Lizzo — в этот вечер она поднималась на сцену, чтобы вручать, а не получать награду. Многие СМИ удивились появлению исполнительницы на гала-вечере — буквально несколько месяцев назад ее обвиняли в создании токсичной обстановки в коллективе и сексуальных домогательствах к своей команде: «All is forgiven?», — задаются вопросом западные таблоиды. 

Кристина Агилера

Кристина Агилера

 

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Келли Осборн

Келли Осборн

Алессандра Амброзио

Алессандра Амброзио

Doja Cat

Doja Cat

 

Дуа Липа

Дуа Липа

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Также церемонию посетили Кайли Миноуг, Кристина Агилера, Дуа Липа, Doja Cat, Лана Дель Рей, Мэрайя Кэри, Мерил Стрип, Келли Осборн, Алессандра Амброзио и другие звезды. 

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