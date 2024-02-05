Майли Сайрус, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Doja Cat: победители и гости премии GRAMMY 2024

Главным триумфатором этого года оказалась Майли Сайрус — звезда впервые стала обладательницей премии: она получила статуэтки за песню Flowers. Певица отреагировала на награды очень эмоционально: сначала она рассказала, что могла опоздать на церемонию из-за пробок (как ее понимаем!): «Но пропустить Мэрайю Кэри я бы не смогла!». А затем поведала философскую притчу о мальчике и бабочке, которую тот все никак не могу поймать, а когда он уже было отчаялся, насекомое село ему на нос. «И эта песня Flowers — это моя бабочка», — подытожила Майли. История и столь эмоциональная реакция на премию растрогали многих, не смогла сдержать слезы и Тейлор Свифт.

На церемонии Майли сменила сразу пять нарядов: на ковровой дорожке премии певица появилась в образе Maison Margiela и туфлях Christian Louboutin, для получения награды исполнительница переоделась в платье Tom Ford, а затем в черный костюм. Для исполнения грэмминосной песни Flowers Сайрус выбрала сверкающий топ и юбку, а финальным аккордом смен образов стало кружевное боди.