Майли Сайрус, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Doja Cat: победители и гости премии GRAMMY 2024

Победители премии «Грэмми-2024»

Запись года

Майли Сайрус — Flowers

Песня года

Билли Айлиш — What Was I Made For?

Альбом года

Тейлор Свифт — Midnights

Лучший новый исполнитель

Виктория Моне

Продюсер года

Джек Антонофф

Автор песен года

Терон Томас

Лучшее сольное поп-исполнение

Майли Сайрус — Flowers

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Лучший вокальный поп-альбом

Тейлор Свифт — Midnights

Лучшая танцевальная поп-запись

Кайли Миноуг — Padam Padam

Лучший танцевальный/электронный альбом

Fred Again.. – Actual Life 3

Лучшее рок-исполнение

boygenius — Not Strong Enough

Лучшая рок-песня

Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy – Not Strong Enough

Лучший рок-альбом

Paramore — This Is Why

Лучший альтернативный альбом

boygenius — The Record

Лучшее R&B-исполнение

Коко Джонс — ICU

Лучшее исполнение традиционного R&B

PJ Morton Feat. Susan Carol — Good Morning

Лучшая R&B-песня

SZA — Snooze

Лучший progressive R&B-альбом

SZA — SOS

Лучший R&B-альбом

Виктория Моне — Jaguar II

Лучшее рэп-исполнение

Киллер Майк — Scientists & Engineers

Лучшее исполнение мелодичного рэпа

Lil Durk ft. Джей Коул – All My Life

Лучшая рэп-песня

Киллер Майк — Scientists & Engineers

Лучший рэп-альбом

Киллер Майк — Michael

Лучший традиционный вокальный поп-альбом

Laufey — Bewitched

Лучшая сборник саундтреков для визуальных медиа

«Барби»

Лучший саундтрек для визуальных медиа

Людвиг Йоранссон – «Оппенгеймер»

Лучшее музыкальное видео

The Beatles — I’m Only Sleeping

Лучший музыкальный фильм

Дэвид Боуи — Moonage Daydream