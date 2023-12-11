Выставка-посвящение Юрию Темирканову и кабинет дирижера открылись в Петербургской филармонии и Мариинском театре

Выставка-посвящение Юрию Темирканову открылась в фойе Большого зала Петербургской филармонии. В экспозиции представлены вещи из собрания Музыкальной библиотеки филармонии: афиша концерта 15 января 1967 года из абонемента «Дебюты молодых дирижеров», в котором впервые на сцену Большого зала вышел двадцативосьмилетний Юрий Темирканов, и афиша концерта 12 января 2020 года, ставшего последним в творческой биографии Юрия Хатуевича.

«Между этими двумя концертами — целая жизнь, а на стенах и в витринах фойе — фотографии, программки, афиши, партитуры с пометками Маэстро: драгоценные свидетельства большой и важной эпохи филармонической истории — эпохи Юрия Темирканова», — отмечают в филармонии. Увидеть выставку можно до 18 января, посетить ее могут слушатели филармонических концертов.