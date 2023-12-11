Выставка-посвящение Юрию Темирканову и кабинет дирижера открылись в Петербургской филармонии и Мариинском театре

В числе экспонатов выставки — знаковые для дирижера афиши, архивные фотографии и партитуры с пометками маэстро. Кабинет же сохранил память о Темирканове: здесь, в историческом здании театра, Юрий Хатуевич проработал 11 лет.
Выставка-посвящение Юрию Темирканову открылась в фойе Большого зала Петербургской филармонии. В экспозиции представлены вещи из собрания Музыкальной библиотеки филармонии: афиша концерта 15 января 1967 года из абонемента «Дебюты молодых дирижеров», в котором впервые на сцену Большого зала вышел двадцативосьмилетний Юрий Темирканов, и афиша концерта 12 января 2020 года, ставшего последним в творческой биографии Юрия Хатуевича.
«Между этими двумя концертами — целая жизнь, а на стенах и в витринах фойе — фотографии, программки, афиши, партитуры с пометками Маэстро: драгоценные свидетельства большой и важной эпохи филармонической истории — эпохи Юрия Темирканова», — отмечают в филармонии. Увидеть выставку можно до 18 января, посетить ее могут слушатели филармонических концертов.
В кабинете Юрия Темирканова, который открылся в Мариинском театре, дирижер проработал в течение 11 лет. По словам художественного руководителя театра Валерия Гергиева, «многие решения обсуждались, принимались именно здесь, за этим столом». «Это, собственно, всегда оставался его кабинет — мы с тех пор тут ничего не меняли. Я, будучи его ассистентом, помощником, а потом уже и младшим коллегой, достаточно часто, и даже не сотню раз бывал с ним здесь — можно вспоминать бесконечно то, о чем здесь говорилось и чему были направлены усилия, о чем здесь размышляли, и как результат всего этого — рождались спектакли, которые проживали огромную жизнь», — отметил Гергиев.
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