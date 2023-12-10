Телеведущая Ника Стрижак о дирижере Юрии Темирканове «Любить себя в искусстве — не его история»

Память возвращает Темирканова разного. Он мог быть веселым и убийственно ироничным, фантастическим рассказчиком и грозой дамских сердец. Мог быть очень жестким, невзирая на чины. Темирканов удивительно соединял в себе артистизм и яркость с подлинной глубиной. Мало кто знает, что он был не просто начитанным, а читающим человеком. Книги и музыка — какой прекрас­ный выбор жизни!

Получив довольно рано признание, награды и звания, он распорядился этим неожиданно — он стал свободен. Его независимость вызывала зависть. Он не собирал статьи о себе, не хранил на от­дельной полке свои записи с лучшими оркестрами мира, добиться его интервью даже для самых-самых было мукой. Ордена со всех концов света были сложены где‑то в углу его огромной квартиры с видом на Адмиралтейство. Он был честолюбив, но любить себя в искусстве — не его история.