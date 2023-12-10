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Телеведущая Ника Стрижак о дирижере Юрии Темирканове «Любить себя в искусстве — не его история»

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10 декабря великому дирижеру Юрию Темирканову исполнилось бы 85 лет — художественного руководителя Филармонии имени Шостаковича не стало в начале ноября. По просьбе «Собака.ru» телеведущая и документалист Ника Стрижак сформулировала, что мудрец и почетный гражданин Петербурга значил для нее, города и всех нас.

Юрий Темирканов
Алексей Костромин

Юрий Темирканов

Начало зимы всегда было предвестником праздника: вечеров в Большом зале Филармонии, звезд на афишах, фестиваля «Площадь искусств» и, конечно, концертов самого маэстро Темирканова. Даже в самые гастрольные годы, когда его подолгу не было в Петербурге, декабрь был неизменным месяцем, когда Юрий Темирканов снова становился центром музыкальной жизни. Сейчас де­кабря ждали особенно — в 2023 году маэстро 85 лет. И как трагично развернулась судьба, что все концерты сегодня — его памяти.

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Память возвращает Темирканова разного. Он мог быть веселым и убийственно ироничным, фантастическим рассказчиком и грозой дамских сердец. Мог быть очень жестким, невзирая на чины. Темирканов удивительно соединял в себе артистизм и яркость с подлинной глубиной. Мало кто знает, что он был не просто начитанным, а читающим человеком. Книги и музыка — какой прекрас­ный выбор жизни!

Получив довольно рано признание, награды и звания, он распорядился этим неожиданно — он стал свободен. Его независимость вызывала зависть. Он не собирал статьи о себе, не хранил на от­дельной полке свои записи с лучшими оркестрами мира, добиться его интервью даже для самых-самых было мукой. Ордена со всех концов света были сложены где‑то в углу его огромной квартиры с видом на Адмиралтейство. Он был честолюбив, но любить себя в искусстве — не его история.

Валерий Плотников снял самые знаменитые портреты Юрия Темирканова. Голубая гостиная Филармонии. 1988 год
Валерий Плотников

Валерий Плотников снял самые знаменитые портреты Юрия Темирканова. Голубая гостиная Филармонии. 1988 год

Я познакомилась с Юрием Хатуевичем еще в молодые годы. Много слышать его в зале, говорить с ним, наблюдать за ним и снимать его было счастьем. Он даже не знал, как много правильных акцентов во взглядах на людей и музыку я получила благодаря ему.

С уходом такого человека уходит большая часть и твоей жизни. И память сейчас хочет сохранить его голос, улыбку и даже шлейф знаменитого темиркановского парфюма.

Но важнее оставить в памяти его музыку. Особый жест его рук, звучание прекрасного оркестра, сотни часов с его музыкой. И его слова: «Я дирижирую не ноты, а смыслы».

Юрий Темирканов в Мариинском (тогда Кировском) театре. 1977 год
Валерий Плотников

Юрий Темирканов в Мариинском (тогда Кировском) театре. 1977 год

Сегодня, когда все вокруг звезды и все уже великие, стоит помнить, что Юрий Темирканов был одним из лучших дирижеров ХХ века. Он в ряду с Мравинским, Караяном, Аббадо, Мути, Озавой, Рождественским.

Он всегда шутил, что обычный человек не очень понимает, что делает дирижер. Но в этой тайне много смысла. Оркестр — самый сложный и прекрасный музыкальный инструмент на свете. С его помощью дирижер раскрывает смыслы, страсть, философию, заложенные Бетховеном, Чайковским, Верди. Через оркестр дирижер говорит с миром. И когда его дар совпадает с гением автора, случаются откровения, которые слушатели помнят годами.

Какое счастье, что мы имели роскошь много слышать Темирканова в Петербурге. Имели…

Может быть, поэтому самое пронзительное воспоминание от дня прощания с ним — его великий оркестр на сцене со слезами в глазах.

Фестиваль «Площадь искусств», который традиционно устраивает Филармония им. Шостаковича, пройдет с 14 по 24 декабря, соберет на сцене большого зала Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Николая Луганского, Константина Хабенского и заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр санкт-петербургской Филармонии и будет посвящен памяти Юрия Хатуевича.

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Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Ника Стрижак, Юрий Темирканов

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