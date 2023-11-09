Зимний фестиваль «Площадь Искусств» посвятят памяти Юрия Темирканова

В программе XXIII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» — выступления Заслуженного коллектива России, который Юрий Темирканов возглавлял с 1988 года, и Академического симфонического оркестра, с которым маэстро работал в 1968-1976 годы в статусе главного дирижера. Также на сцене Большого зала филармонии можно будет услышать Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова, камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и камерный ансамбль «Солисты Москвы», хор Большого театра и оркестр старинной музыки «Pratum Integrum».

В фестивальной афише заявлены выступления пианистов Николая Луганского, Дениса Мацуева, Элисо Вирсаладзе, Елизаветы Леонской (Австрия), Бориса Березовского, Алексея Любимова, Мирослава Култышева, Фредди Кемпфа (Германия), скрипачей Вадима Репина и Гайка Казазяна, виолончелиста Александра Рамма, вокалистов Василисы Бержанской, Алексея Тихомирова и Сергея Лейферкуса, а также артистов балета Фаруха Рузиматова, Ивана Васильева, Илзе Лиепа, Кристины Махвиладзе и актера Константина Хабенского.

В афише фестиваля — симфонические и камерные концерты, фортепианные, скрипичные, вокальные, литературно-музыкальные вечера и выступление звезд балета на сцене Большого зала филармонии. В программе традиционно представлены шедевры русской и западноевропейской классической музыки: Шостакович, Прокофьев, Малер, Брамс, Шопен, Лист, Чайковский, Рахманинов, Канчели и другие композиторы, а также музыка эпохи барокко: Перселл, Люлли, Гендель, Телеман.

«Уход Маэстро — это удар для филармонии и огромная потеря для мировой музыкальной культуры. Однако, посвящая фестиваль его памяти, мы не хотели бы, чтобы главное событие филармонического сезона было окрашено исключительно в трагические тона. Мы мыслим фестиваль как приношение Юрию Хатуевичу — человеку огромного таланта и жизнелюбия. В его честь будут выступать его друзья, в его честь будет звучать его любимая музыка», — добавил заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский.

XXIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» пройдет с 14 по 24 декабря. Подробности программы можно узнать здесь.

12+