Shortparis, Bad Balance и альтер эго Дельфина: Почему фестиваль «Планета К-30» — главный музыкальный блокбастер лета в Петербурге?

Как организован фестиваль «Планета К-30»?

В этом году команда Roots United решила не устраивать свой брендообразующий праздник Present Perfect Festival, на котором в свое время проводили эфиры Boiler Room и Red Light Radio, а среди привозов были Nina Kraviz, Roy Ayers, Larry Heard, Ellen Allien, Modeselektor. Вместо него они придумали новый фестиваль (не менее грандиозный!) с локальным колоритом — «Планета К-30».

Он посвящен краткому, как петербургское лето, возвращению закрывшегося в прошлом году клуба на Кожевенной линии, 30 — и станет полномасштабной квинтэссенцией всего лучшего (и сразу!), что происходило в споте с видом на Финский залив за три сезона его существования. На набережной у культурного квартала «Брусницын» развернутся сразу четыре сцены (одна — в помещении), так или иначе посвященные космосу, а также чил-зоны для лучших селфи с арт-объектами в виде НЛО и амфитеатром-лежаком.