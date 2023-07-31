Shortparis, Bad Balance и альтер эго Дельфина: Почему фестиваль «Планета К-30» — главный музыкальный блокбастер лета в Петербурге?

Всего на два дня — 4 и 5 августа — закрывшийся в 2022-м культовый клуб К-30 от Roots United возродится на прежней локации на Кожевенной линии с масштабнейшим фестивалем. В лайн-апе вечеринки-камбэка — Shortparis, Bad Balance, Хаски с живым бэндом, альтер эго Дельфина Механический пес, коцептуальный постхор Attaque De Panique с каверами на «Аигел» и IC3PEAK, и, конечно, резиденты, электронные гуру и друзья проекта: Shutta, El, Hoopa, Nocow, Lena Popova, Denis Simachev и многие другие. Рассказываем, почему нельзя пропускать главный ивент этого лета.
Команда Present Perfect Festival
Как организован фестиваль «Планета К-30»?
В этом году команда Roots United решила не устраивать свой брендообразующий праздник Present Perfect Festival, на котором в свое время проводили эфиры Boiler Room и Red Light Radio, а среди привозов были Nina Kraviz, Roy Ayers, Larry Heard, Ellen Allien, Modeselektor. Вместо него они придумали новый фестиваль (не менее грандиозный!) с локальным колоритом — «Планета К-30».
Он посвящен краткому, как петербургское лето, возвращению закрывшегося в прошлом году клуба на Кожевенной линии, 30 — и станет полномасштабной квинтэссенцией всего лучшего (и сразу!), что происходило в споте с видом на Финский залив за три сезона его существования. На набережной у культурного квартала «Брусницын» развернутся сразу четыре сцены (одна — в помещении), так или иначе посвященные космосу, а также чил-зоны для лучших селфи с арт-объектами в виде НЛО и амфитеатром-лежаком.
Кого слушать на фестивале?
4 АВГУСТА
Shortparis
Главная сцена
Лайн-ап первого дня укомплектован целой россыпью звезд (напоминаем: главная тема — космос). Хедлайнеры — эксцентричные Shortparis, соединяющие музыку с арт-перформансами. Также среди хайлайтов — театрализованное действо группы «Залпом», концептуальный постхор Attaque De Panique — 50 человек, исполняющих, как чувствуют, каверы на «Аигел», IC3PEAK и «Привет», а также ироничный проект Директор Всего и участник команды российской TESTFM Виктор Tsyo.
Сцена «Пирс»
Локация на набережной — идеальное место для встречи рассвета с романтичным видом на акваторию Финского залива. Открывается она в первую ночь сразу за финальными аккордами на соседней главной сцене. В лайн-апе — технодива Sofia Rodina, гуру гетто-саунда Raw Takes, недавно пополнивший резидентский ростер System 108, пост-поп банда Димки Батарина Tapenight за пультом и другие артисты, который будут играть до 6 утра.
5 АВГУСТА
Bad Balance
Главная сцена
В субботу на мейне встретятся настоящие космические гиганты. Среди них — рэпер Хаски в сопровождении фул-бэнда, легендарные отцы российского хип-хопа Bad Balance, выдающие молниеносные речитативы под брейкбит «Кассеты», играющие бодрый неопоп с примесью фанка Lovanda, а также лучший дилер винила — Kid Cope, который выйдет на сцену в начале ночи.
SHUTTA, DJ 1984 и EL
Сцена «Пирс»
Здесь во второй день играют все главные герои K-30 — резиденты двора, а также формации Roots United. Это искрометный лайв-бэнд Dizzy Dutch Duck с авторскими интерпретациями стандартов и джаза новой волны, а также El, Shutta, Primitive и Rwanda.
Денис Симачев
Сцена «Край света»
Самаую удаленную сцену «Планеты K-30» оформит команда декораторов KOD в духе барбикора: с розовым мехом и софитам. Здесь слушаем выездной шоукейс московского бара SIMACH. В лучах зеркальных шаров за вертушки встанут Денис Симачев, а также Orange, Mark Schedrin, Cable Toy, Timofey и Saint City Lovers. Музыкальный код локации — диско, хаус, Африка и прочее веселье.
Сайд-проект Дельфина Механический пес
Сцена «Комета»
Единственная сцена в помещении приземлится на второй фестивальный день прямиком в исторический ангар. На ней ждем альтер эго «Дельфина» — проект «Механический Пес» с лайвом, электродиву из Москвы Sestrica, а также резидента Roots United и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Nocow, только что отметившегося новым альбомом. Кроме того, в лайн-апе — представители лейбла Private Persons Hespermen x RLGN, легенда клубного Петербурга Lena Popova и Hoopa.
Фестиваль «Планета К-30» пройдет 4 и 5 августа в культурном квартал «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. Начало оба дня в 20:00. Подробности и билеты здесь.
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