«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Имя этого пианиста (и культуртрегера!) очень тесно связано с музыкальной жизнью Петербурга на протяжении нескольких десятилетий. На его концерты, тонко балансирующие на грани с перформансом, где всегда есть культурно-историческая интрига, собираются полные залы меломанов и поклонников. В третьем десятилетии XXI века на концерты Алексея Гориболя билетов по-прежнему не достать, а география его проектов — от Алтая до Плеса: только в мае он выступил на вечере к 100-летию со дня рождения Исаака Шварца в концертном зале его имени в Сиверском, открыл в Выборге усадьбу Монрепо после длительной реставрации и блистал в Piano Gala к 10-летию Новой сцены Александринского театра.