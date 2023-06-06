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Музыка

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

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Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» уже в этот четверг! 8 июня на Левашовском хлебозаводе редакция «Собака.ru» отметит тех, кто повлиял на свою область и нашу жизнь. А пока мы объявляем лауреатов номинации «Музыка».

Тося Чайкина

Певица

Королева непредсказуемых фитов и певица из среды академических музыкантов, Чайкина стартовал работами с АССАИ и Sunsay, сделала совместный проект с актрисой Ириной Горбачевой, записала саундтрек к сериалу «Беспринципные» и кавер с Лолитой на песню Агутина «Февраль». Но крещендо в карьере Тоси случилось с песней «В сердце бахнули стрелы» — этот фит с хип-хоп артистом Markul выстрелил в сердечко примерно всем, у кого есть тикток, а совместный трек с Zoloto укрепил Чайкину в статусе любимки девчонок всех возрастов.

КУОК/QUOK

Музыкант

социальные сети КУОК/QUOK

Музыкант и продюсер Владимир Сорокин стал первым в СНГ, кто выпустил полноформатный релиз в Telegram — пластинку IMAGO о «взрослении, самообладании и умении подстраиваться под нынешние реалии» по мотивам собственной жизни и «Превращения» Кафки, вошедшую во все возможные списки лучших (на The Flow занимает первое место как главный альбом 2022-ого). К 23 годам артист родом из Петербурга накопил внушительный багаж из десяти электронных и рэп-альбомов в рамках проектов КУОК и QUOK (нет, это не альтер-эго!), а прямо сейчас ввязался в отчаянно грандиозную авантюру — пишет новый альбом на Twitch.

Владимир Варнава и Алексей Никитин Nocow 

Хореограф и музыкант

социальные сети Nocow

Фестиваль электронной музыки Present Perfect Festival в сентябре 2022-го открылся коллаборацией года: балет пришел на рейв. Под лайв авангардного музыканта Алексея Никитина Nocow хореограф Владимир Варнава поставил танцевальный перформанс. В кабельном цеху «Севкабель Порта» внутри мультимедиа-инсталляции A. R. R. C 2.0 из 36 неоновых плит 36 танцовщиков двигались то в упорядоченном, то в бессознательном танце. Соединить постиндустриальный пейзаж, обрядовый рейв и ритуалы контемпорари — идея-восторг и новая глава в истории танца в Петербурге. 

Mia Boyka 

Певица

социальные сети Mia Boyka

Старшая из пятерых братьев и сестер, с раннего детства в деревне Захонье-2, что в Ленобласти, Миа научилась выигрывать в борьбе за внимание. Неудивительно, что в карьере предпринимателя после учебы на факультете бизнеса в «Плехановке» она предпочла сцену: сперва стала любимицей всех детей, взорвав тикток песней «Эмэмдэнс», затем — завоевала титул главного трендсеттера поколения: суперхит «Пикачу», написанный с Егором Шипом, собрал почти 350 миллионов просмотров на Youtube. В вирусном треке 2023 года «Лучше плакать в “Порше”, чем смеяться в метро» она манифестирует новую Mia Boyka — сильную женщину, способную на все.

Андрей Князев

Живая легенда отечественного рока, группы «Король и шут» и «КняZz»

социальные сети Андрея Князева

Музыкант, художник и поэт вместе с другом Михаилом Горшеневым основал в ленинграде 1980-х группу «Король и шут»: феномен, культ и легенду рок-музыки. В 2023-м их альбом ворвался во все чарты стриминговых сервисов — хиты занимают по 7 строчек в ТОП-10, потеснили Инстасамку и не уступают лидерство месяцами. А «КняZz» — рок-бэнд самого Князева — собирает в туре тысячи фанатов.

Алексей Гориболь

Пианист

Имя этого пианиста (и культуртрегера!) очень тесно связано с музыкальной жизнью Петербурга на протяжении нескольких десятилетий. На его концерты, тонко балансирующие на грани с перформансом, где всегда есть культурно-историческая интрига, собираются полные залы меломанов и поклонников. В третьем десятилетии XXI века на концерты Алексея Гориболя билетов по-прежнему не достать, а география его проектов — от Алтая до Плеса: только в мае он выступил на вечере к 100-летию со дня рождения Исаака Шварца в концертном зале его имени в Сиверском, открыл в Выборге усадьбу Монрепо после длительной реставрации и блистал в Piano Gala к 10-летию Новой сцены Александринского театра.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

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Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Люди:
Тося Чайкина, Владимир Варнава

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