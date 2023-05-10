Премьеры по Стравинскому и Генделю вошли в основную программу Дягилевского фестиваля. Худрук этого года — Теодор Курентзис

Главным событием Дягилевского фестиваля в этом году станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и Симфония псалмов. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, это «масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики».

В спектакле, премьера которого пройдет 1 и 2 июля, участвуют оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Теодор Курентзис, режиссер — автор премьеры прошлогоднего фестиваля De temporum fine comoedia Анна Гусева, за пластическое решение отвечает хореограф Анастасия Пешкова.

Вторая премьера Дягилевского фестиваля этого года — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования», которую представят 28 и 30 июня. Новое прочтение произведения в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского.