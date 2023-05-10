Премьеры по Стравинскому и Генделю вошли в основную программу Дягилевского фестиваля. Худрук этого года — Теодор Курентзис

В юбилейный, 20-й раз в рамках фестиваля представят оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки.
Главным событием Дягилевского фестиваля в этом году станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и Симфония псалмов. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, это «масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики».
В спектакле, премьера которого пройдет 1 и 2 июля, участвуют оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Теодор Курентзис, режиссер — автор премьеры прошлогоднего фестиваля De temporum fine comoedia Анна Гусева, за пластическое решение отвечает хореограф Анастасия Пешкова.
Вторая премьера Дягилевского фестиваля этого года — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования», которую представят 28 и 30 июня. Новое прочтение произведения в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского.
В перформативной программе Дягилевского фестиваля в этому году представят аудиоспектакль-променад «Персефона. До», показы которого будут проходить каждый день с 24 июня. Режиссер Евгений Маленчев и драматург Екатерина Августеняк отправят участников своего нового site-specific-проекта туда, куда в обычное время вход невозможен, — в затон Пермской судоверфи. Аудиоспектакль основан на беседах, интервью и воспоминаниях Игоря Стравинского. Встреча с Дягилевым, идея и история создания «Персефоны», «трагическое в изгнании» и другие темы лягут в основу аудиомистерии, разворачивающейся среди кораблей, доживающих последние дни посреди цветущей природы.
Постоянные соавторы греческого режиссера Теодороса Терзопулоса композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее», показ которой пройдет 25 июня. Актриса-перформер пребывает здесь в бесконечном процессе перевоплощения на фоне сложной взаимосвязи электроники, полевых записей и записанной речи, которые — в соответствии со структурой трагедии Эсхила «Прометей прикованный» — преобразованы в поворотные моменты в истории человечества.
В концертной программе сразу два выступления оркестра musicAeterna. 23 июня под управлением Теодора Курентзиса он исполнит три произведения Петра Чайковского: оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» на сюжет, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио. 26 июня в исполнении musicAeterna прозвучат увертюры из опер Рихарда Вагнера.Вместе они образуют «краткий дайджест немецкого героического эпоса, который Вагнер разрабатывал всю жизнь, заимствуя мотивы из рыцарских романов, средневековых легенд, античных мифов и исторических хроник».
Дягилевский фестиваль пройдет с 22 июня по 2 июля 2023 года в Перми. Подробности программы — по ссылке.
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