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Героиня обложки январского номера «Собака.ru» — Анна Гусева!

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Как Анна Гусева, новое лицо Дома Радио, руководитель направления musicAeterna Dance, а в недавнем прошлом актриса, художник и стилист, переехала в Петербург и поставила для Дягилевского фестиваля в Перми грандиозную оперу De temporum fine comoedia Карла Орфа, получившую в 2022 году сразу пять номинаций на премию «Золотая маска»?

 

Ксения Ващенко

В январе у Анны премьера в Доме Радио: пластический танцевальный спектакль-посвящение Вайлю YOUKALI с участием новой труппы, а также оркестра и хора musicAeterna.

Для обложки январского номера «Собака.ру», посвященного «Петербургу будущего», Анна исполняет изящный кувырок в платье Yulia Chulkova.

 

 

Анна Гусева

Режиссер

Духовный путь не должен быть костылем, когда помолился или прочитал мантру и продолжаешь делать фигню: ругаться, объедаться, врать, в том числе самому себе.

Полное интервью и съемку с Анной Гусевой читайте и смотрите в январском номере (в продаже с 26 декабря) и на сайте «Собака.ru».

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