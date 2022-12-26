Героиня обложки январского номера «Собака.ru» — Анна Гусева!

Как Анна Гусева, новое лицо Дома Радио, руководитель направления musicAeterna Dance, а в недавнем прошлом актриса, художник и стилист, переехала в Петербург и поставила для Дягилевского фестиваля в Перми грандиозную оперу De temporum fine comoedia Карла Орфа, получившую в 2022 году сразу пять номинаций на премию «Золотая маска»?