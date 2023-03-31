Tyler, The Creator выпустил расширенную версию альбома «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale»

Tyler, The Creator

Sorry not sorry:

Мне жаль. Мне жаль, что мы больше не увидимся. Мне жаль, что те несколько минут, когда вы видите своего сына, могут показаться вам рутиной. Сестренка, мне жаль, что я твой родственник. Извини, что мы не так близки, как следовало бы. Извиняюсь перед моими старыми друзьями. Истории, которые мы могли бы написать, если бы наше эго не взялось за перо. Прости тех уродов, которых я привел, которые думали, что их жизнь изменится, потому что я дал им фору. Но вместо этого я умчался прочь. Да, я знаю, что я чертовски неправ. Приношу извинения за парней, которых мне приходилось прятать. Извини за девушек, которым мне пришлось солгать, которые не знают, был ли я на озере, тоже меняя приливы и отливы. В любом случае, я не хочу говорить. Извините, если вам нужно покопаться в информации.

Итак, ты подкрадываешься, выдумываешь небылицы, просто чтобы поговорить о моей личной жизни, потому что ты странный. Ты не та девушка, но это не твое дело. Своим искусством я даю достаточно. Знай свое место. Мое личное пространство, ты не захочешь быть его частью. Прости, я не хочу связываться и вести светскую беседу за ужином. Я даже не пью. Меня не должно мучить чувство вины. Я — ледяной каток для катания на роликах. Ниггер прочел номер. Не думай, что ниггеры — это круто. Оставайся в своем кармане. Это бассейн. Бла-бла-бла-бла насчет травмы, ты не общительный. У каждого есть проблемы. Извини, я не вызываю сочувствия. Извини, я не хочу сдаваться. Извините, я не знаю ваших местоимений. Я не хочу проявить неуважение, но, черт возьми, мы только что встретились. Успокойся, черт возьми. Может, я оторван от реальности и веду себя как придурок? Банковский счет никогда не смог бы сравниться с моей стоимостью. Извините, что Мать-Земля загрязняет воздух химикатами и грязью. Эти машины не собираются управлять собой самостоятельно. На кого, черт возьми, ты думаешь, я работаю? Не для того, чтобы не исследовать и оставаться прежним?

Приношу извинения фанатам, которые говорят, что я изменился. Потому что я это сделал. Жаль, что вы не знаете меня лично, чтобы точно определить, что это такое. Прошу прощения у моих предков. Я знаю, что должен сражаться. Но этот лед сияет ярче, чем бедственное положение чернокожего человека. Я все исправлю.

Я дам несколько советов, пока эти кровавые бриллианты будут счищаться. Ниггер, к черту цену, потраться. С другой стороны, я не могу спасать ниггеров. Я не Супермен. Но я мог бы попытаться. Прости, что я такой претенциозный. Жаль, что талант, знания, страсть не пропали даром. Извини, когда я несу чушь, а я мог бы подтвердить это с уверенностью. Это сбило вас, ниггеры, с толку, чувак. К черту цифры, снимись с крючка. Ты выведешь меня на сцену и я покажу тебе разницу. Позвольте мне посмотреть, как вы все выйдете на сцену. Дай-ка я посмотрю, как ты напишешь страницу. Дай мне посмотреть, как ты примешь решение. Так что целься, утка, утка, утка ом. Я выстрелил в ответ, сбил его с ног. Извини, но мне плевать. Бак'ом. У меня есть два слова: «пошел ты».