Tyler, The Creator выпустил расширенную версию альбома «Call Me If You Get Lost: The Estate Sale»

Музыкально на «Call Me If You Get Lost» Тайлер использовал весь свой полученный опыт. Пластинкой он продолжает многослойную поп-историю предыдущего альбома «Igor», приглашает на припев соул-исполнительниц, как делал это на «Wolf» и «Flower Boy», возвращается к хлесткому хип-хопу и брутальной читке времен «Goblin».

Атмосфера «Call Me If You Get Lost»: The Estate Sale» пропитана разрозненной комбинацией звуков, которые нравятся самому Тайлеру (и которые он может создавать) — возрождение бум-бэпа на «Corso» и «Lumberjack» R&B 90-х («Wusyaname»), нежные сэмплы соула в качестве фона для яркой лирики в стиле Гризельды («Sir Baudelaire», «Hot Wind Blows») и lovers rock («I Thought You Wanted To Dance»).