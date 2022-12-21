«Гензель и Гретель», «Ночь перед Рождеством» и музыка из фильмов о Гарри Поттере: что покажет Мариинский театр на новогодних праздниках?

В начале января театр даст серию показов балета Чайковского «Щелкунчик» в версиях Василия Вайнонена и Михаила Шемякина. Рассказываем об этих и других запланированных событиях.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, вчисле оперных событий в духе Нового года и Рождества — «Гензель и Гретель» Хумпердинка, «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, «История Кая и Герды» Баневича и «Рождественская сказка» Щедрина. Новогоднее настроение подарят также оркестр. «"Новогоднее настроение" от Страдивари-ансамбля — это праздничная феерия в лучших традициях рождественских балов. В театрализованном концерте участвуют оперные певцы, артисты балета, ансамбль солистов, играющих на уникальных старинных инструментах, и конечно виртуозный скрипач и дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи», — отмечают в Мариинском.
Праздничными будут и другие концертные программы. «Новогодний калейдоскоп» от духового оркестра как классические сочинения, так и музыку из популярных кинофильмов: «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря», мультфильма «Король Лев» и других. Программу для детей также подготовят брасс-ансамбль. И даже орган: концерт «Новогодняя сказка» познакомит молодых слушателей с «королем инструментов» и его полифонией, заставляющей все звучать по-новому — например, классический танец феи Драже из балета «Щелкунчик».
В первые дни 2023 года Мариинский театр представит премьеру последних дней уходящего года — «Волшебную флейту» Моцарта. «Это опера для всех: для детей и взрослых, для знатоков и любителей. Она дружелюбно открывается каждому по мере его жизненного и творческого опыта, провозглашая победу красоты и добра», — говорят в театре. Фрагменты из опер «Волшебная флейта» и «Свадьба Фигаро», а также другие популярные пиоизведения композитора можно будет услышать в программе концерта «Моцарт — детям». Целиком «Свадьба Фигаро» будет представлена на исторической сцене.
А для тех, кто устанет от новогодней атмосферы, Мариинский предложит сочинения из разряда вечной классики: русской — «Руслан и Людмила» Глинки, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева; итальянской — оперы-буффа «Дон Паскуале» Доницетти и «Золушка» Россини; чешской — «Русалка» Дворжака; французской — «Бенвенуто Челлини» и драматическая симфония «Ромео и Джульетта» Берлиоза по трагедии Уильяма Шекспира.
Подробности новогодней программы Мариинского театра можно найти здесь.
6+
Комментарии (0)