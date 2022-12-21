«Гензель и Гретель», «Ночь перед Рождеством» и музыка из фильмов о Гарри Поттере: что покажет Мариинский театр на новогодних праздниках?

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, вчисле оперных событий в духе Нового года и Рождества — «Гензель и Гретель» Хумпердинка, «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, «История Кая и Герды» Баневича и «Рождественская сказка» Щедрина. Новогоднее настроение подарят также оркестр. «"Новогоднее настроение" от Страдивари-ансамбля — это праздничная феерия в лучших традициях рождественских балов. В театрализованном концерте участвуют оперные певцы, артисты балета, ансамбль солистов, играющих на уникальных старинных инструментах, и конечно виртуозный скрипач и дирижер Лоренц Настурика-Гершовичи», — отмечают в Мариинском.

Праздничными будут и другие концертные программы. «Новогодний калейдоскоп» от духового оркестра как классические сочинения, так и музыку из популярных кинофильмов: «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря», мультфильма «Король Лев» и других. Программу для детей также подготовят брасс-ансамбль. И даже орган: концерт «Новогодняя сказка» познакомит молодых слушателей с «королем инструментов» и его полифонией, заставляющей все звучать по-новому — например, классический танец феи Драже из балета «Щелкунчик».