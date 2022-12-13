Мариинский театр выпускает оперу Моцарта «Волшебная флейта» — с видеоэффектами и диалогами на двух языках

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Волшебная флейта» в постановке режиссера Екатерины Малой и художника Петра Окунева — «атмосферный зрелищный спектакль, насыщенный видеоэффектами и яркими красками». Универсальная опера Моцарта станет фантастической и волшебной сказкой для детей и сказочной историей, насыщенной философскими смыслами, — для взрослых.

Одну из самых популярных опер Моцарта зрители Мариинского театра много лет слушали в Концертном зале на русском языке. В новом спектакле музыкальная часть прозвучит на языке оригинала, а диалоги — на русском.

Мариинский театр О «Волшебной флейте» Вольфганга Амадея Моцарта: «Волшебная флейта» изначально универсальна и демократична, это опера для всех: для детей и взрослых, для знатоков и любителей. Ребенка приведет в восторг битва со змеем, развеселит человек-птица Папагено, заворожит красивая и грозная Царица ночи. Кому-то будут интересны вписанные в «Волшебную флейту» масонские ребусы и отсылки к египетским древностям. Кто-то придет на спектакль в предвкушении верхнего фа в знаменитой арии Царицы ночи и нижнего фа в менее знаменитой, но не менее гениальной арии мудреца Зарастро.

Опера Моцарта «Волшебная флейта» станет предновогодней премьерой Мариинского театра, показы которой состоятся 29 и 31 декабря на сцене Мариинского-2.

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