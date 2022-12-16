«Щелкунчику» Чайковского — 130 лет! Мариинский театр устраивает марафон показов балета

Впервые «Щелкунчика» Петра Чайковского на либретто Мариуса Петипа в хореографии Льва Иванова представили в декабре 1892 года именно на сцене Мариинского. Как рассказали «Собака.ru» в театре, «роскошно оформленный спектакль отвечал духу балетов ХIХ века», где внимание балетмейстера было сосредоточено на богатстве танцевального текста.

«Нет в музыке "Щелкунчика" ни одного ритма, ни одного такта, который не перелился бы в танец. Все кипит на сцене тихим плеском тишайших фигур с взрывами румяного счастливого детского смеха», — так писал о балете Иванова критик Волынский. После революции постановка была снята с репертуара.

В 1920-х «Щелкунчика» поставил Федор Лопухов, однако пластические эксперименты и подчеркивание хореографом трагического начала партитуры Чайковского были встречены критикой настороженно. Уже в 1934-м в афише появился новый «Щелкунчик» — постановка Василия Вайнонена, ставшая «классической».

«В этом спектакле с юных лет начинают выходить воспитанники Академии Русского балета имени Вагановой, а потому в предновогодние дни на исторической сцене можно увидеть не только прославленных солистов Мариинского театра, но и спектакль, где все партии танцуют студенты», — отмечают в театре.