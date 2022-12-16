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Балет

«Щелкунчику» Чайковского — 130 лет! Мариинский театр устраивает марафон показов балета

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От «классического» в постановке Василия Вайнонена до «гофмановской» версии Михаила Шемякина и Кирилла Симонова.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Валентина Барановского

Классический «Щелкунчик» в постановке Василия Вайнонена

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Валентина Барановского
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Валентина Барановского

Впервые «Щелкунчика» Петра Чайковского на либретто Мариуса Петипа в хореографии Льва Иванова представили в декабре 1892 года именно на сцене Мариинского. Как рассказали «Собака.ru» в театре, «роскошно оформленный спектакль отвечал духу балетов ХIХ века», где внимание балетмейстера было сосредоточено на богатстве танцевального текста.

«Нет в музыке "Щелкунчика" ни одного ритма, ни одного такта, который не перелился бы в танец. Все кипит на сцене тихим плеском тишайших фигур с взрывами румяного счастливого детского смеха», — так писал о балете Иванова критик Волынский. После революции постановка была снята с репертуара.

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В 1920-х «Щелкунчика» поставил Федор Лопухов, однако пластические эксперименты и подчеркивание хореографом трагического начала партитуры Чайковского были встречены критикой настороженно. Уже в 1934-м в афише появился новый «Щелкунчик» — постановка Василия Вайнонена, ставшая «классической».

«В этом спектакле с юных лет начинают выходить воспитанники Академии Русского балета имени Вагановой, а потому в предновогодние дни на исторической сцене можно увидеть не только прославленных солистов Мариинского театра, но и спектакль, где все партии танцуют студенты», — отмечают в театре.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Валентина Барановского

«Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина и Кирилла Симонова

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Другая версия «Щелкунчика» идет на новой сцене Мариинского театра. В постановке Михаила Шемякина и Кирилла Симонова, впервые представленной в 2001 году, на первый план выходит «гофмановская» сценография и костюмы, где мыши похожи на людей, а люди — на мышей, многие герои носят маски с длинными носами, а вальс снежинок оборачивается зловещей вьюгой. «На этом богато декорированном спектакле, где каждый до мелочей проработанный элемент хочется рассматривать, зрителю ни на мгновение не приходится скучать», — резюмируют в Мариинском.

Предновогодний репертуар Мариинского театра дополнен несколькими дневными представлениями «Щелкунчика». 29 декабря покажут балет в постановке Василия Вайнонена, 30 декабря — Михаила Шемякина, а 26, 27 и 28 декабря «Щелкунчика» представят в исполнении артистов Театра балета имени Якобсона.

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