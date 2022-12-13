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Канье Уэст теперь в Telegram? В мессенджере появился предполагаемый канал рэпера

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О том, что Йе теперь в Telegram, пишет участник его президентской кампании — политический обозреватель Николас Фуэнтос. Ранее он уже анонсировал, что «официальный канал Йе на подходе». Синей галочки верификации у канала Канье пока нет — как и других подтверждений от самого рэпера, к слову, заблокированного в других соцсетях за «разжигание ненависти».

Photo by Anthony Ghnassia/Getty Images For Balenciaga

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Канал «Ye» с адресом @ye24Official, отсылающим к предвыборной кампании рэпера, был создан 12 декабря. Первый пост — почти двухчасовое Clubhouse-интервью (еще помните такую соцсеть?) Канье с менеджером рэпера The Game Кэшем Джонсом, также известным как Wack 100.

Следующий и последний на данный момент пост посвящен американской баскетболистке Бриттни Грайнер, приговоренной в России к 9 годам тюремного заключения за вейп с гашишным маслом — на днях ее обменяли на Виктора Бута и вернули домой.

«Иисус, мы благодарны за благополучное возвращение Бритни Грайнер. Мы молимся за Пола Уилана [гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже] и всех, кто содержится в иностранной тюрьме. Жизни белых тоже имеют значение. Аминь», — говорится в тексте поста.

В посте Канье также предлагает Дональду Трампу стать его вице-президентом (потому что «мой советник говорит, что вы определенно помогли бы нам»), и обращается к Владимиру Путину: «Йе согласен встретиться с президентом Владимиром Путиным в Москве 15 декабря 2022 года. В ходе этой встречи могут быть подняты различные вопросы, которые не ограничиваются помилованием Бритни Грайнер — гражданки США, удерживаемой в России».

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Напомним, в начале декабря Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру. По мнению рэпера, «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность». В ответ на посты Йе новый владелец Twitter Илон Маск заблокировал аккаунт рэпера в соцсети, заявив: «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию».

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