Канье Уэст теперь в Telegram? В мессенджере появился предполагаемый канал рэпера

Канал «Ye» с адресом @ye24Official, отсылающим к предвыборной кампании рэпера, был создан 12 декабря. Первый пост — почти двухчасовое Clubhouse-интервью (еще помните такую соцсеть?) Канье с менеджером рэпера The Game Кэшем Джонсом, также известным как Wack 100.

Следующий и последний на данный момент пост посвящен американской баскетболистке Бриттни Грайнер, приговоренной в России к 9 годам тюремного заключения за вейп с гашишным маслом — на днях ее обменяли на Виктора Бута и вернули домой.

«Иисус, мы благодарны за благополучное возвращение Бритни Грайнер. Мы молимся за Пола Уилана [гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже] и всех, кто содержится в иностранной тюрьме. Жизни белых тоже имеют значение. Аминь», — говорится в тексте поста.

В посте Канье также предлагает Дональду Трампу стать его вице-президентом (потому что «мой советник говорит, что вы определенно помогли бы нам»), и обращается к Владимиру Путину: «Йе согласен встретиться с президентом Владимиром Путиным в Москве 15 декабря 2022 года. В ходе этой встречи могут быть подняты различные вопросы, которые не ограничиваются помилованием Бритни Грайнер — гражданки США, удерживаемой в России».