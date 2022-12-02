Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру. Илон Маск уже заблокировал его Twitter-аккаунт

По мнению Уэста, «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность».
Свои заявления рэпер сделал во время интервью ультраправому деятелю и теоретику заговора Алексу Джонсу, цитаты из которого приводит NME. Обсуждая недавнюю критику в адрес Уэста из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и футболки с надписью «White Lives Matter» вместе с националистом Ником Фуэнтесом, Джонс сказал рэперу: «Ты не Гитлер, ты не нацист, поэтому ты не заслуживаешь демонизации». На это Уэст ответил следующее: «Ну, я вижу хорошее и в Гитлере тоже. […] У каждого человека есть что-то ценное, в особенности у Гитлера».
Когда шоу подошло к концу, Джонс сказал Уэсту, что ему не нравятся нацисты и Гитлер. На это рэпер ответил коротко: «Мне нравится Гитлер». По его мнению, «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность». «Они делали хорошие вещи тоже, нам надо перестать постоянно оскорблять нацистов», — резюмировал он.
Во время интервью Уэст также достал сетку и бутылку шоколадного молока Yoohoo, пытаясь, как предполагает издание, высмеять избранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это произошло на следующий день после того, как израильский политик заявил, что встреча Дональда Трампа с Уэстом и Фуэнтесом во Флориде была «ошибкой». «Я осудил антисемитские заявления Канье Уэста. Решение Трампа поужинать с этим человеком я считаю неправильным и неуместным. Он не должен был этого делать. Я думаю, он совершил ошибку. Я надеюсь, что это не повторится», — прокомментировал Нетаньяху.
«Меня пугает не то, что говорит Канье Уэст. Дело в том, что у него 30 миллионов подписчиков, которые слушают его безумие с разрешения «болельщицы» в виде нынешнего владельца этой платформы. Никому, кто говорит "я люблю Гитлера", не должен быть предоставлен кислород ни на одной социальной платформе — и точка», — отреагировал на высказывания Уэста актер Джош Гад.
Реакция Маска также не заставила себя ждать. В ответ на посты Уэста, которые уже недоступны из-за блокировки аккаунта, он написал: «Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован. Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за разжигание ненависти, а не нелестное фото, на котором меня обливает из шланга Ари. Честно говоря, я нашел эти фотографии полезной мотивацией для похудения!».
Напомним, в начале октября аккаунт Канье Уэста в Instagram* (cоцсеть принадлежат компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена) заблокировали за антисемитские высказывания в адрес рэпера Diddy. «Это не игра. Ты будешь примером для всех евреев, которые надоумили тебя позвонить мне. Никто не смеет мне угрожать или оказывать на меня влияние. Я говорил тебе, это война. Займись собственными делами», — написал он, озаглавив свое сообщение словами «Иисус — еврей». После этого рэпер вернулся в Twitter, где через некоторое время твитнул короткое «Шалом : )».
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