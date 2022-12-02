Канье Уэст признался в симпатии к Гитлеру. Илон Маск уже заблокировал его Twitter-аккаунт

Свои заявления рэпер сделал во время интервью ультраправому деятелю и теоретику заговора Алексу Джонсу, цитаты из которого приводит NME. Обсуждая недавнюю критику в адрес Уэста из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и футболки с надписью «White Lives Matter» вместе с националистом Ником Фуэнтесом, Джонс сказал рэперу: «Ты не Гитлер, ты не нацист, поэтому ты не заслуживаешь демонизации». На это Уэст ответил следующее: «Ну, я вижу хорошее и в Гитлере тоже. […] У каждого человека есть что-то ценное, в особенности у Гитлера».

Когда шоу подошло к концу, Джонс сказал Уэсту, что ему не нравятся нацисты и Гитлер. На это рэпер ответил коротко: «Мне нравится Гитлер». По его мнению, «еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность». «Они делали хорошие вещи тоже, нам надо перестать постоянно оскорблять нацистов», — резюмировал он.

Во время интервью Уэст также достал сетку и бутылку шоколадного молока Yoohoo, пытаясь, как предполагает издание, высмеять избранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это произошло на следующий день после того, как израильский политик заявил, что встреча Дональда Трампа с Уэстом и Фуэнтесом во Флориде была «ошибкой». «Я осудил антисемитские заявления Канье Уэста. Решение Трампа поужинать с этим человеком я считаю неправильным и неуместным. Он не должен был этого делать. Я думаю, он совершил ошибку. Я надеюсь, что это не повторится», — прокомментировал Нетаньяху.