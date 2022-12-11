A$AP Rocky посвятил новый трек ушедшим из жизни артистам

Перед исполнением трека «Same Problems» A$AP Rocky сказал: «Вы должны знать, что у нас самый высокий показатель потерь среди музыкантов. Ни один другой жанр — рок, поп или кантри — не теряет столько звезд. Хип-хоперы, нас убивают и подстреливают каждый день. Так что эта песня посвящена всем, кого мы потеряли, и всем, кто когда‑либо кого‑то терял».

Скорее всего Same Problems попадет в новый альбом рэпера. На концерте он также рассказал, что пластинка «Don’t Be Dumb» готова, но ни обложки, ни даты релиза пока никто не знает.

Недавно Альбомы Кендрика Ламара, Arctic Monkeys и других появились на «Звуке». Они вышли после ухода из России Universal и Sony. Разгадкой такого феномена стала возможность добавлять на сервис пользовательский контент. Эксперты отмечают, что размещение аудиоконтента без договора с правообладателями по-прежнему незаконно. Однако из-за ухода крупных международных компаний и санкций взыскать убытки лейблам будет затруднительно.