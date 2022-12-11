18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

A$AP Rocky посвятил новый трек ушедшим из жизни артистам

Поделиться:

Неизданную композицию рэпер исполнил на на Amazon Music Live. Во время номера за спиной музыканта появлялись фотографии DMX, Takeoff, XXXTentacion, Juice Wrld и других его коллег.

Перед исполнением трека «Same Problems» A$AP Rocky сказал: «Вы должны знать, что у нас самый высокий показатель потерь среди музыкантов. Ни один другой жанр — рок, поп или кантри — не теряет столько звезд. Хип-хоперы, нас убивают и подстреливают каждый день. Так что эта песня посвящена всем, кого мы потеряли, и всем, кто когда‑либо кого‑то терял».

Скорее всего Same Problems попадет в новый альбом рэпера. На концерте он также рассказал, что пластинка «Don’t Be Dumb» готова, но ни обложки, ни даты релиза пока никто не знает.

Недавно Альбомы Кендрика Ламара, Arctic Monkeys и других появились на «Звуке». Они вышли после ухода из России Universal и Sony. Разгадкой такого феномена стала возможность добавлять на сервис пользовательский контент. Эксперты отмечают, что размещение аудиоконтента без договора с правообладателями по-прежнему незаконно. Однако из-за ухода крупных международных компаний и санкций взыскать убытки лейблам будет затруднительно.

Что мы слушали в ноябре: возвращение Mana Island, Shortparis сквозь сжатые зубы и трибьют фильму «Брат»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: