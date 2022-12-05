Согласно информации в карточке альбома, дистрибьютором «Mr. Morale & The Big Steppers» Кендрика Ламара является Universal Music Group. По данным Discogs, альбом вышел на лейблах Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment и Interscope Records — последний входит в Universal Music Group.

Universal Music Group также отмечен как дистрибьютор альбомов «The Car» группы Arctic Monkeys и «Midnights» Тейлор Свифт — все они вышли после того, как компания прекратила свою деятельность в России.

Дистрибьютом пластинки «Renaissance» Бейонсе на сервисе значится Sony Music Entertainment — компания, владеющая лейблом Columbia, на котором вышел релиз. Альбом Гарри Стайлза «Harry's House» также появился на «Звуке» за подписью Sony.