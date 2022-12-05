Пластинки вышли на лейблах Interscope Records, Columbia и других, которые принадлежат приостановившим работу в стране компаниям.
Согласно информации в карточке альбома, дистрибьютором «Mr. Morale & The Big Steppers» Кендрика Ламара является Universal Music Group. По данным Discogs, альбом вышел на лейблах Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment и Interscope Records — последний входит в Universal Music Group.
Universal Music Group также отмечен как дистрибьютор альбомов «The Car» группы Arctic Monkeys и «Midnights» Тейлор Свифт — все они вышли после того, как компания прекратила свою деятельность в России.
Дистрибьютом пластинки «Renaissance» Бейонсе на сервисе значится Sony Music Entertainment — компания, владеющая лейблом Columbia, на котором вышел релиз. Альбом Гарри Стайлза «Harry's House» также появился на «Звуке» за подписью Sony.
Как пишет Rozetked, в числе других релизов, которые появились на «Звуке» — почти вся медиатека Modern Talking, а также альбомы «Torches X» группы Foster The People и «Traumasine» рэперши Megan Thee Stallion. На вопрос о причинах появления ранее недоступных для российской аудитории релизов в поддержке стриминга заявили, что «размещают музыку в сервисе по согласованию с правообладателями».
Напомним, в сентябре стало известно о том, что Sony Music Group полностью уходит из России. Компания обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить все релизы международных исполнителей, распространяемых компанией. Выпуск новых был приостановлен в марте, но альбомы и песни, которые были загружены на местные потоковые платформы до этого времени, по-прежнему доступны для прослушивания.
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