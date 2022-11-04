Shortparis выпустили мини-альбом «Новое новое»

Лента «Капитан Волконогов бежал» получила хорошие отзывы еще до своего официального проката, который был запланирован на апрель 2022 года и позже перенесен на неопределенный срок. Фильм участвовал в основной программе Венецианского кинофестиваля, победил в Международных кинофестивалях в Филадельфии, Чикаго, Эль-Гуне, Лез-Арке, Хихоне и Лондоне.

Это не первый раз, когда Shortparis участвуют в записи саундтреков. Ранее они работали над музыкальным сопровождением к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». Песни, вошедшие в мини-альбом «Зов озера», написаны на стихи Андрея Вознесенского, исключение — «Охота на волков» Владимира Высоцкого. Лидер группы Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано — эксцентрично бьет кулаком по клавишам. Это прямая ссылка на оригинальный спектакль 1970 года, в котором сам Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы.

Ближайшие концерты группы Shortparis пройдут 27 ноября в московском клубе Atmosphere и 4 декабря в петербургском A2 Green Concert.

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