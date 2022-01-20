Вышел первый трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли

События фильма «Капитан Волконогов бежал» разворачиваются в 1930-е годы в СССР. Главный герой капитан Федор Волконогов работает в правоохранительных органах и участвует в репрессиях против своих сограждан. В один день он узнает о подозрительных допросах своих коллег и начинает догадываться о том, что его хотят объявить преступником. Он успевает бежать до ареста, но бывшие коллеги садятся ему «на хвост».

Главную роль в картине исполнил Юра Борисов. В фильме также снялись Владимир Епифанцев, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Юрий Кузнецов, Полина Виторган, Наталья Кудряшова, Максим Стоянов и другие. Режиссеры — Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

Лента получила хорошие отзывы еще до своего официального проката. «Капитан Волконогов бежал» участвовал в основной программе Венецианского кинофестиваля, победил в Международных кинофестивалях в Филадельфии, Чикаго, Эль-Гуне, Лез-Арке, Хихоне и Лондоне. Фильм удостоен приза за лучший сценарий 32-го «Кинотавра» и приза зрительских симпатий портала «Кинопоиск».

В российский прокат фильм «Капитан Волконогов бежал» выйдет 7 апреля 2022 года.