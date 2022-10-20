Группа «Кино» выпустила новый лайв-клип на песню «Закрой за мной дверь»

Композиция «Закрой за мной дверь, я ухожу» вышла на шестом студийном альбоме группы «Кино» «Группа крови» 1988 года. Однако песня была написана на два года раньше, в 1986-ом. Во время работы над альбомом «Ночь», тогда носившим рабочее название «Любовь — это не шутка», были сделаны аранжировки к этой и другим композициям — «Дальше действовать будем мы», «Попробуй спеть вместе со мной» и «Спокойная ночь».

В новом лайв-видео появляется образ самого Цоя — кадры были сделаны в 1986 году в Киеве для короткометражного фильма «Конец каникул» режиссера Сергея Лысенко. Дипломная работа режиссера и сценариста, снятая в Киеве, состоит из четырех клипов «Кино», связанных между собой сюжетной линией.