«У меня есть солнце, но оно среди туч — наступила осень и мы рады представить вам наш новый клип, чтобы сделать эти дни немного светлее. Эта композиция — первая в серии коллабораций с другими музыкантами: соло трубы записал Роман Парыгин. В этой серии мы выпустим еще две песни», — поделились музыканты группы «Кино» Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян.

Новый клип на песню «Место для шага вперед» был снял на студии «Добролет», которая также обновилась и переехала в новое помещение. «Легендарная петербургская студия «Добролет» переехала в новое помещение и мы решили снять новые живые видео там. Это видео порадует вас обилием солнца и отличным чистым звуком», — добавили музыканты.

Песню «Место для шага вперед» Виктор Цой написал в Казахстане, во время съемок художественного фильма «Игла». Как вспоминал режиссер Рашида Нугманова, музыкант написал композицию, подыгрывая себе на его гитаре. Из фрагментов фильма «Игла» также был составлен неофициальный клип на песню.