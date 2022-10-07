Ностальгия и злободневность на новом (дерзком!) мини-альбоме группы «ГАФТ»

Как рассказали «Собака.ru» музыканты, мини-альбом «ГАФТ ПАНК», хоть и написанный в тревожное время, задумывался как лекарство от этого деструктивного чувства. Дерзость релиза, проявляющаяся как в музыке, так и текстах о жизни («У тебя больше нет сердца») и мечтах, граничащих с побегом от реальности, которая все равно настигает («Я ошибся во всем»), смягчается меланхоличными композициями «Что болит в твоей груди?» и «В пухе тополином», наполненными эмпатией и сопереживанием.