Ностальгия и злободневность на новом (дерзком!) мини-альбоме группы «ГАФТ»

На новом релизе «ГАФТ ПАНК» отголоски 1990-х и 2000-х миксуются с восточными мотивами и хайпер-попом, а тексты лидера группы Николая Яковлева обнажают искренность, граничащую со стыдом.
Как рассказали «Собака.ru» музыканты, мини-альбом «ГАФТ ПАНК», хоть и написанный в тревожное время, задумывался как лекарство от этого деструктивного чувства. Дерзость релиза, проявляющаяся как в музыке, так и текстах о жизни («У тебя больше нет сердца») и мечтах, граничащих с побегом от реальности, которая все равно настигает («Я ошибся во всем»), смягчается меланхоличными композициями «Что болит в твоей груди?» и «В пухе тополином», наполненными эмпатией и сопереживанием.
Саунд-продюсером мини-альбома выступил Иван Хохлов («Свит Шот», Екатерина Яшникова), продюсером вокала — Данила Данилов («Аффинаж», Stigmata). К выходу релиза группа также выпустила клип на песню «Отмени обними». Как признается фронтмен Николай Яковлев, работая над идеей видео, он «вдохновлялся Линчем, который в «Шоссе в никуда» разговаривал метафорами именно о душевных болезнях».
В поддержку релиза группа «ГАФТ» отправится в тур: 11 ноября выступление пройдет в Петербурге, 16 ноября — в Москве.
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