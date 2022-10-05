Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, выиграл апелляцию по делу о правах на свои песни. Теперь музыкант может исполнять их и не выплачивать бывшему продюсеру 2,5 миллиона рублей компенсаций.
«Тройка судей обстоятельно рассмотрела дело и справедливо отменила решение суда первой инстанции. Суд принял во внимание и факт неисполнения продюсером договора о передаче прав, и то, что артист не может быть привлечен к ответственности за исполнение своих же песен, которые он передал продюсеру для развития своей творческой деятельности», — отметила юрист «Жорин и партнеры», специалист в сфере гражданско-правовой ответственности Анна Маркелова.
«Ура и наконец-то! Я уже думал, что, пиши пропало. Мой поклон и благодарность апелляционному суду, что рассмотрел мое дело и отменил решение первой судебной инстанции. Благодарен нашей команде адвокатов — Анне Маркеловой, Денису Сизову, Кириллу Казакевичу и лично Сергею Жорину за множество дней и часов работы над нашим делом и искреннее человеческое участие», — поделился музыкант, отметив, что это «победа права и справедливости».
Напомним, в начале ноября Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха МС, сообщил о том, что расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Исполнителю пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни». Позже Шумейко выступил с предложением вернуть Антону права на псевдоним и исполнение песен. При этом права на каталог временно останутся у продюсера.
Десятилетний контракт был подписан в 2018 году. Согласно условиям договора, все права на псевдоним «Антоха МС» и результаты интеллектуальной деятельности артиста принадлежали Шумейко бессрочно. В документе также прописывалось то, что Кузнецов будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно, а дополнительные средства выплачиваются по усмотрению Шумейко. При этом изначально они устно договорились о распределение всей прибыли поровну.
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