Антоха МС выиграл апелляцию по делу о правах на свои песни

«Тройка судей обстоятельно рассмотрела дело и справедливо отменила решение суда первой инстанции. Суд принял во внимание и факт неисполнения продюсером договора о передаче прав, и то, что артист не может быть привлечен к ответственности за исполнение своих же песен, которые он передал продюсеру для развития своей творческой деятельности», — отметила юрист «Жорин и партнеры», специалист в сфере гражданско-правовой ответственности Анна Маркелова.

«Ура и наконец-то! Я уже думал, что, пиши пропало. Мой поклон и благодарность апелляционному суду, что рассмотрел мое дело и отменил решение первой судебной инстанции. Благодарен нашей команде адвокатов — Анне Маркеловой, Денису Сизову, Кириллу Казакевичу и лично Сергею Жорину за множество дней и часов работы над нашим делом и искреннее человеческое участие», — поделился музыкант, отметив, что это «победа права и справедливости».