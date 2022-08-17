Шнуров и «Ленинград» выпустили новый клип с отсылками на старо-русскую мифологию

В этот раз музыкант решил отказаться от сатирического направления, и сделал упор на гитарные мелодии. На протяжении всего клипа показывают только поля с убранными стогами, снятые с дрона, а на фоне Шнуров читает текст речитативом, а Ксения Руденко поет припевы.

«Птицей гамаюн ты бросаешь тень, молодость пою, смыслы где же те? Кто твой командир, где твой экипаж? Ветер впереди, налетаешь стаж. Сколько лет в строю все перевелись, Птицей гамаюн ты взмываешь ввысь», — поет Сергей Шнуров.

Название новой композиции отсылает к славянской мифологии, в которой птица Гамаюн считается райским созданием, вечно летающим при помощи хвоста. Она олицетворяет счастье и блаженство. В песне мифологическое существо Шнуров сравнил с беспилотниками.

Напомним, группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров продолжают выпускать новые клипы на злободневные темы. Музыкант сочинил песню про оспу обезьян.