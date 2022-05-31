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Шнуров и «Ленинград» выпустили новый клип про оспу обезьян с «советами», как не заразиться новой болезнью

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Группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров продолжают выпускать новые клипы на злободневные темы. В этот раз он сочинил песню про оспу обезьян.

Илья Плюснин

В ролике «Оспа» сам музыкант не появляется, композицию исполняет солистка Зоя. Шнуров выступает в качестве автора текста и музыки.

В новом клипе группировка вспоминает про пандемию коронавируса, и про то, как она началась: «Скушали летучую мышь, а через полгода ровно к нам пришла ко всем корона».

А происхождение оспы обезьян, по мнению исполнителей, имеет другой характер. В песне европейцам советуют не совокупляться с обезьянами, чтобы не заразиться новой болезнью.

Напомним, группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили очередной клип 25 мая. В нем он «воспевал» отечественный автомобиль «Москвич». На YouTube-канале видео меньше, чем за сутки набрало более 700 тысяч просмотров.

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