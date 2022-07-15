Герой Бхимы в клипе на песню «Наружу» не может сдержать музыку — он поет, перемещаясь в танце по помещениям цветочного склада. Песня о любви превращается в обращение к высшим силам, которое вырывается из героя наружу в экстатическом танце: «То, что внутри я никогда не чувствовал до этого, это рвется наружу. Помню, любил, но никогда не чувствовал так сильно твою любовь, как сегодня».

Мрачная локация склада, садовые инструменты и гора земли посреди цеха, на которой танцует Бхима, в качестве образов входят в резонанс с легкой мелодией песни и лиричной подачей вокала. «Именно это несоответствие позволяет зрителю задаться вопросом, что же за странное чувство я испытываю прямо сейчас в этот жизненный период? Но таков закон жизни — даже на самой темной земле рано или поздно прорастает жизнь», — так описывают видео его создатели.