Режиссер, поэтесса выпускница Петербургской школы нового кино и обладатель «Золотого медведя» Берлинале за корокометражку «Трэп» Анастасия Вебер выступила в качестве клипмейкера для петербургского композитора Бхимы Юнусова. Вместе они представили видео на песню «Наружу» — историю работника цветочного склада, ночная смена которого внезапно превращается в музыкально-танцевальный перформанс.
Герой Бхимы в клипе на песню «Наружу» не может сдержать музыку — он поет, перемещаясь в танце по помещениям цветочного склада. Песня о любви превращается в обращение к высшим силам, которое вырывается из героя наружу в экстатическом танце: «То, что внутри я никогда не чувствовал до этого, это рвется наружу. Помню, любил, но никогда не чувствовал так сильно твою любовь, как сегодня».
Мрачная локация склада, садовые инструменты и гора земли посреди цеха, на которой танцует Бхима, в качестве образов входят в резонанс с легкой мелодией песни и лиричной подачей вокала. «Именно это несоответствие позволяет зрителю задаться вопросом, что же за странное чувство я испытываю прямо сейчас в этот жизненный период? Но таков закон жизни — даже на самой темной земле рано или поздно прорастает жизнь», — так описывают видео его создатели.
Начиная с написания битов для рэп-исполнителей и экспериментов с электронной музыкой, Бхима Юнусов пришел к неоклассике — направлению, заинтересовавшему его. В 2018 году Юнусов композитором документального фильма Константина Кокорева «Прибой», тогда же дебютировал в качестве театрального композитора — создав музыкальную партию к балетному спектаклю Юрия Смекалова «Солярис».
Юнусов также является автором музыки к миниатюре «Хроники заводной птицы», представленной в 2019 году на гала-концерте Международного фестиваля Dance Open в Словении, и музыке к постановке Владимира Шклярова и Александра Челидзе «Шум мыслей». В сентябре, на Второй сцене БДТ имени Товстоногова, состоялась мировая премьера балетного спектакля Юрия Смекалова «1234» — композитором которого выступил Бхима Юнусов.
2020 год отметился для Бхимы сотрудничеством с Хаски — он написал для рэпера большую часть музыки к альбому «Хошхоног», первому полноформатному релизу за 3,5 года. В 2021-ом музыкант выпустил дебютную пластинку «Смола». На первом сольном альбоме Бхима продолжил экспериментировать со звучанием, выискивая новые подходы к музыке. Психоделические тексты о переходе в мир мертвых и песни-молитвы встречаются здесь с сэмплами из академической музыки и драм-н-бейсом. Послушайте также сингл музыканта «Теплые улицы».
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