Музыкант Бхима Юнусов: «В треках Хаски, как и в нем самом, всегда есть доброта и интеллект»

Как ты пришел к своему уникальному стилю и как ты его определяешь?

Я вырос в Ульяновске, мне было 15 лет и у меня было много свободного времени в сочетании с любовью к хип-хопу. Друг дал мне диск с программой для записи битов — я разобрался, как это работает, и стал писать биты для местных, ульяновских рэперов. Потом я стал погружаться в музыку глубже: научился играть на фортепиано, накладывая скрипки или звуки оркестра. Так, через эксперименты, и пришел к сегодняшнему стилю. Позже стал сочинять песни для гитары. Я не могу его как-то четко определить, это микс из неоклассики, этнической музыки, инди, трип-хопа, индастриала, нойза. Как пришел? Я слушаю очень много самой разной музыки, это мой способ самообразования. Соответственно, в памяти смешались разные стили, разные принципы построения композиции, и из этого микса родилась моя собственная неоклассика.

И как тебе сочиняется без профильного образования?

Прекрасно. Я самоучка от начала и до конца. В Ульяновске я окончил авиационный институт и уехал в Петербург, чтобы записать вместе с группой Alai Oli свой первый альбом. У меня вообще нет комплексов по поводу отсутствия академического бэкграунда. Могу сейчас напеть тебе мелодию голосом, залить в программу, и она снимет с записи ноты. Сверху я положу скрипки и партию трубы. Я ничем не ограничен, понимаешь? Когда люди знают очень много правил, они начинают постоянно о них думать. И начинают подгонять свои работы под некий стандарт. Зачастую это приводит к повторению уже существующего. Я думаю, что первое, чему люди должны научиться — это свободе в своем искусстве.